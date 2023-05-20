«Убийцы цветочной луны»: вышел первый тизер фильма с Леонардо Ди Каприо и Робертом де Ниро

Стриминговый сервис Apple TV+ поделился тизером криминальной драмы «Убийцы цветочной луны» Это одна из самых ожидаемых премьер 2023 года, режиссером которой выступил оскароносный Мартин Скорсезе.

Премьера фильма состоится 20 мая 2023 года на Каннском кинофестивале, а для широкой аудитории он станет доступен осенью. Релиз картины назначен на 20 октября.

Фильм «Убийцы цветочной луны» основан на одноименной документальной книге журналиста Дэвида Гренна 2017 года и рассказывает о расследовании ФБР в 1920-х годах в индейском поселении Осейдж в Оклахоме. В регионе происходят убийства индейцев, предположительно, причиной которых стала нефть, найденная на территориях, заселенных коренным населением.

Источник: tengrinews.kz