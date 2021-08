Американская певица Холзи выпустила альбом If I Can’t Have Love, I Want Power. Его спродюсировали Трент Резнор из Nine Inch Nails и Аттикус Росс.

В пластинку вошли 13 треков. Ни один из них не был представлен в виде сингла до выхода альбома.

Источник: daily.afisha.ru