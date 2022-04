У FIFA появилась своя стриминговая платформа — FIFA+

На международной площадке будет публиковаться большое количество контента, связанного с футболом.

В этом году на платформе появится больше 40 000 матчей от 100 национальных ассоциаций из всех шести конфедераций. С момента запуска на сервисе ежемесячно в прямом эфире будут транслироваться порядка 1400 матчей.

На сервисе FIFA+ можно будет посмотреть записи не только новых игр, но и давно прошедших матчей.

Ожидается, что всего на площадке будет доступно 2000 часов архивных записей. Впервые у болельщиков появится доступ к такому количеству матчей. Они смогут смотреть не только полные записи игр, но и отдельные ролики с лучшими моментами матчей, повторы и голы. На первоначальном этапе для просмотра будет доступно 2500 архивных видео, начиная с 1950 годов.

Помимо непосредственно футбольных трансляций, на FIFA+ будет появляться оригинальный контент. В разделе FIFA+ Originals пользователи стриминга смогут смотреть документальные фильмы и сериалы, короткометражки и ток-шоу о знаменитых спортсменах. Контент будет транслироваться на 11 языках и рассказывать о футбольных легендах прошлого и настоящего из 490 стран мира.

В момент запуска платформы для просмотра доступны документалка Ronaldinho: The Happiest Man in the World про знаменитого бразильского футболиста, а также восьмисерийный проект Captains, рассказывающий о капитанах команд, которые участвуют в чемпионате мира 2022 года.

Сейчас платформа FIFA+ доступна для всех устройств абсолютно бесплатно, однако в перспективе там может появиться платная подписка. На сервисе можно выбрать один из пяти языков — английский, французский, немецкий, португальский или испанский, в июне создатели платформы обещают добавить еще шесть вариантов перевода.

