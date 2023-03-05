Twitter запустила подписку Blue для 20 новых стран

Подписка Twitter Blue стала доступна более чем в 20 новых странах. Это Нидерланды, Польша, Ирландия, Бельгия, Швеция, Румыния, Чехия, Финляндия, Дания, Греция, Австрия, Венгрия, Болгария, Литва, Словакия, Латвия, Словения, Эстония, Хорватия, Люксембург, Мальта и Кипр. Теперь Twitter Blue можно купить более чем в 35 странах мира.

Подписка был впервые запущена в декабре 2022 года — по цене $8 в месяц с галочкой верификации для платных пользователей. Позже соцсеть представила такие функции, как возможность публиковать 60-минутные видеоролики и твиты длиной до 4 тысяч символов.

Источник: incrussia.ru