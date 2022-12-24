Twitter запустил счетчик просмотров постов

Компания Twitter сообщила о запуске счетчика просмотров постов в приложении соцсети на iOS и Android. Вскоре функция станет доступна в десктопной версии Twitter. Количество просмотров будет отображаться рядом с числом комментариев, ретвитов и лайков.

Функция позволит увидеть, сколько человек просмотрело твит, однако есть несколько исключений. Например, данные о количестве просмотров не будут доступны для постов Twitter Circle — твиты для ограниченного круга пользователей и твитов, сделанных до внедрения функции.

Источник: incrussia.ru