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Twitter запустил счетчик просмотров постов
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Сегодня в 11:22

Twitter запустил счетчик просмотров постов

Компания Twitter сообщила о запуске счетчика просмотров постов в приложении соцсети на iOS и Android. Вскоре функция станет доступна в десктопной версии Twitter. Количество просмотров будет отображаться рядом с числом комментариев, ретвитов и лайков.

Функция позволит увидеть, сколько человек просмотрело твит, однако есть несколько исключений. Например, данные о количестве просмотров не будут доступны для постов Twitter Circle — твиты для ограниченного круга пользователей и твитов, сделанных до внедрения функции.

Источник: incrussia.ru

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