Twitter начала тестировать показ товаров на страницах брендов





«Магазин» увидят пользователи в США, которые используют Twitter на английском языке на iOS-устройствах в браузере или в приложении.





В будущем соцсеть хочет создать Консультативный совет из представителей брендов, которые «зарекомендовали себя как лучшие продавцы в Twitter». С помощью совета компания хочет доработать функцию и сделать ее доступной для всех коммерческих аккаунтов.









Функция «Магазин» стала доступна некоторым брендам в США. В профилях появился список товаров с ценами и возможностью покупки, не выходя из Twitter.