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Twitter начала тестировать показ товаров на страницах брендов
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Сегодня в 10:22

Twitter начала тестировать показ товаров на страницах брендов

Функция «Магазин» стала доступна некоторым брендам в США. В профилях появился список товаров с ценами и возможностью покупки, не выходя из Twitter.

«Магазин» увидят пользователи в США, которые используют Twitter на английском языке на iOS-устройствах в браузере или в приложении.

В будущем соцсеть хочет создать Консультативный совет из представителей брендов, которые «зарекомендовали себя как лучшие продавцы в Twitter». С помощью совета компания хочет доработать функцию и сделать ее доступной для всех коммерческих аккаунтов.

Источник: vc.ru


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