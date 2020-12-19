Twitter начал тестировать виртуальные комнаты для общения голосом

Twitter анонсировал бета-тест голосовых чатов. Новая функция называется Spaces и представляет собой виртуальные комнаты, в которых можно встретиться и поговорить.

Сначала доступ к Spaces получит ограниченный круг людей. Они смогут звать в комнаты подписчиков и приглашать недавно зарегистрированных пользователей. Контролировать комнату будет ее создатель — он сможет впускать людей в чат и давать им слово.

Соцсеть будет тестировать не только возможности самого голосового чата, но и ряд вспомогательных функций: реакцию на слова собеседника, первую версию транскрипции голоса, а также модерацию.

Источник: incrussia.ru