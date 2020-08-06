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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Турция частично возобновила перелеты с Кыргызстаном
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Сегодня в 10:36

Турция частично возобновила перелеты с Кыргызстаном

Авиакомпания «Турецкие авиалинии» возобновляет рейсы по маршруту Стамбул — Бишкек — Стамбул. Перелеты будут осуществляться два раза в неделю, сообщает Посольство Турции в Кыргызстане.

Вылететь из Бишкека в Стамбул могут граждане Турции. На обратный рейс допускаются только кыргызстанцы. Въезд иностранцев в Кыргызстан по-прежнему запрещен за несколькими исключениями. Запрет не распространяется на дипломатов и членов их семей, членов официальных делегаций, иностранцев, имеющих рабочую визу в Кыргызстане или являющихся близкими родственниками кыргызстанцев, грузоперевозчиков, пилотов и машинистов.

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#кыргызстан #турция #авиаперелеты
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