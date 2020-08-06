Турция частично возобновила перелеты с Кыргызстаном

Авиакомпания «Турецкие авиалинии» возобновляет рейсы по маршруту Стамбул — Бишкек — Стамбул. Перелеты будут осуществляться два раза в неделю, сообщает Посольство Турции в Кыргызстане.

Вылететь из Бишкека в Стамбул могут граждане Турции. На обратный рейс допускаются только кыргызстанцы. Въезд иностранцев в Кыргызстан по-прежнему запрещен за несколькими исключениями. Запрет не распространяется на дипломатов и членов их семей, членов официальных делегаций, иностранцев, имеющих рабочую визу в Кыргызстане или являющихся близкими родственниками кыргызстанцев, грузоперевозчиков, пилотов и машинистов.