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Церемония вручения «Оскара» пройдет одновременно в нескольких местах
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Сегодня в 10:57

Церемония вручения «Оскара» пройдет одновременно в нескольких местах

Церемония вручения премии «Оскар» в 2021 году пройдет одновременно в нескольких местах.

Церемонию будут транслировать в прямом эфире с нескольких площадок, включая театр «Долби» в Голливуде. Остальные места проведения не уточняются. Имя ведущего также пока неизвестно.

Недавно Американская киноакадемия объявила шорт-лист номинантов. В него попали две картины российских режиссеров — историческая драма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского и документальная лента о свинье «Гунда» производства Норвегии и США, снятая Виктором Косаковским. Финальный список номинантов будет объявлен 15 марта.

Источник: daily.afisha.ru

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