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Netflix выпустит анимационный спин-офф сериала «Очень странные дела»
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Главный

Сегодня в 11:13

Netflix выпустит анимационный спин-офф сериала «Очень странные дела»

Стриминговый сервис Netflix выпустит анимационный спин-офф сериала «Очень странные дела».

Компания анонсировала мультсериал, действие которого развернется во вселенной шоу. Детали о сюжете проекта пока не раскрываются. Его созданием займутся Эрик Роблес и студия Flying Bark Productions.

Над мультсериалом также будут работать братья Даффер и продюсер Шон Леви — они же занимались «Очень странными делами».

Дафферы признались, что всегда мечтали об анимационном проекте по мотивам «Очень странных дел». Кинематографисты хотели бы, чтобы мультсериал был выполнен «в духе субботних утренних мультфильмов», которые они любили детьми.

Источник: daily.afisha.ru

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