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Разработчики Google создали нейросеть, которая удаляет шум на фотографиях
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Сегодня в 10:00

Разработчики Google создали нейросеть, которая удаляет шум на фотографиях

Разработчики американской компании Google создали нейросеть RawNeRF, которая удаляет шум — разбросанные по кадру пиксели случайного цвета и яркости — на фотографиях.

Разработчики отметили, что пока алгоритм работает только с форматом RAW — в нем более качественно, чем в JPEG, корректируется наполненность кадра светом. В первую очередь нейросеть нацелена на то, чтобы убирать шумы с фотографий, сделанных в темное время суток.

Алгоритм делает детали снимков значительно более видимыми для глаза, а скрытые шумом надписи — читаемыми.

Источник: daily.afisha.ru

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#технологии #google #новинки #новости #нейросеть
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