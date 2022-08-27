Разработчики Google создали нейросеть, которая удаляет шум на фотографиях

Разработчики американской компании Google создали нейросеть RawNeRF, которая удаляет шум — разбросанные по кадру пиксели случайного цвета и яркости — на фотографиях.

Разработчики отметили, что пока алгоритм работает только с форматом RAW — в нем более качественно, чем в JPEG, корректируется наполненность кадра светом. В первую очередь нейросеть нацелена на то, чтобы убирать шумы с фотографий, сделанных в темное время суток.

Алгоритм делает детали снимков значительно более видимыми для глаза, а скрытые шумом надписи — читаемыми.