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Церемония награждения премии Fashion Awards пройдет в метавселенной
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Сегодня в 10:11

Церемония награждения премии Fashion Awards пройдет в метавселенной

Британский совет моды добавил новую категорию в премию Fashion Awards и впервые вручит награду за дизайн, созданный в виртуальном пространстве.

Ее учредили в партнерстве с метавселенной Roblox. Победителем стал cSapphire, который управляет бутиком одежды в приложении этой метавселенной. Церемония вручения премии также пройдет в метавселенной Roblox, ведущим станет креативный директор Gucci Алессандро Микеле.

В игре создадут красную ковровую дорожку, которая напоминает реальную в лондонском Альберт-холле. Пользователи смогут пройти по ней вместе с известными деятелями индустрии моды, а также изучить профили номинантов, посмотреть трансляцию награждения и примерить виртуальные наряды.

Источник: incrussia.ru

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