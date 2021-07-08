Трое казахстанцев финишировали сложнейшую гонку в мире — IRONMAN Lanzarote

IRONMAN Lanzarote — одна из самых сложных гонок в мире по триатлону, и участие в ней доводит до физических и моральных пределов. 226 км в тропической жаре, преодолевая вулканические горы и пустынные ветра.





Спортсменам дается 17 часов на преодоление трех этапов:

плавательный этап — 3,8 км в заливе города Пуэрто-дель-Кармен, велоэтап — 180 км проходит по всему острову, с набором высоты 2500 метров и отличается сильными ветрами и протяжными холмами, а завершающий этап — бег 42 км по побережью.

Неземные пейзажи с лавовыми полями, подъемы, с которых открывается вид на весь остров и океан, делают эту гонку прекрасной и ужасной одновременно. У гонки богатая история, проводится она уже больше 30 лет. Участие принимают одни из самых сильнейших атлетов мира.





На старт Ironman Lanzarote 2021 вышли 942 участника и трое из них спортсмены-любители из столицы Казахстана. За 30 лет Независимости Казахстана наши атлеты принимали участие в полной гонке впервые! Финишировать смогли только 686 участников, включая казахстанцев. Среди них:





— Мурат Касимов, 46 лет, предприниматель, финишировал со временем 12:50:51. Это была его вторая полная дистанция IRONMAN. Занимается триатлоном три года





— Глеб Валиахметов, выпускник физ-мата НИШ, финишировал со временем 13:38:36. Он не только самый юный триатлет Казахстана, но и самый молодой на гонке в Лансароте. Это была его первая полная дистанция IRONMAN, и он стал 9-м в возрастной категории 18-24. Триатлоном занимается даа года. Ранее стал 4-м на гонке Ironman Dubai 70.3





— Тимур Абилов, директор триатлонного клуба, финишировал со временем 14:34:52. За его плечами более 5 гонок серии Ironman 70.3, но полную дистанцию преодолел впервые в Лансароте. Триатлоном занимается три года.





Все спортсмены тренируются в столичном клубе Nomad TriClub. Транспортно-логистическая компания PTC Holding и сеть автозаправочных станций премиум-класса GasEnergy — спонсоры клуба Nomad TriClub.

В Испании, на Канарских островах, на острове Лансароте прошли соревнования по триатлону.