Три страны Балтии возглавили рейтинг наиболее благоприятных стран для стартапов

Венчурная компания Index Ventures составила рейтинг наиболее благоприятных стран для развития стартапов. Список возглавили 3 страны Балтии: Латвия, Эстония и Литва.

По данным венчурной компании, новые реформы конца прошлого года превратили указанные страны в регион с наиболее благоприятной в мире политикой. Нововведения облегчают стартапам процессы привлечения и удержания талантов.

Так, реформа предоставила сотрудникам латвийских, литовских и эстонских стартапов налоговые льготы. Также она сократила время владения опционом на акции компании, которое нужно выдержать перед его обналичиванием.

В топ-5 также попали Израиль и Канада. Всего в рейтинг вошли 24 страны, 20 из которых расположены в Европе.

Источник: rb.ru