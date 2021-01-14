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Три страны Балтии возглавили рейтинг наиболее благоприятных стран для стартапов
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Сегодня в 10:44

Три страны Балтии возглавили рейтинг наиболее благоприятных стран для стартапов

Венчурная компания Index Ventures составила рейтинг наиболее благоприятных стран для развития стартапов. Список возглавили 3 страны Балтии: Латвия, Эстония и Литва.

По данным венчурной компании, новые реформы конца прошлого года превратили указанные страны в регион с наиболее благоприятной в мире политикой. Нововведения облегчают стартапам процессы привлечения и удержания талантов.

Так, реформа предоставила сотрудникам латвийских, литовских и эстонских стартапов налоговые льготы. Также она сократила время владения опционом на акции компании, которое нужно выдержать перед его обналичиванием.

В топ-5 также попали Израиль и Канада. Всего в рейтинг вошли 24 страны, 20 из которых расположены в Европе.

Источник: rb.ru

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#стартап #бизнес #латвия #литва #эстония
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