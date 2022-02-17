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Три премьеры казахстанских фильмов прошли на Берлинском кинофестивале
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Сегодня в 10:11

Три премьеры казахстанских фильмов прошли на Берлинском кинофестивале

В программе «Форум» состоялась европейская премьера фильма «Акын». Широкой публике фильм представили продюсер Юлия Ким и актриса Гульжан Тузельбаева.

Второй фильм — «Схема», режиссера Фархата Шарипова, вошел в программу Generation. Фильм создан на основании откровений подростков, которые приходили на кастинг. Он завоевал Гран-при в своей программе.

В еще одной программе Берлинале «Панорама» представлена картина «Бакыт» о семейно-бытовом насилии режиссера Аскара Узабаева. Главные роли исполнили Лаура Мырзахметова и Ерболат Алкожа.

Ранее казахстанский фильм был представлен в основной конкурсной программе Берлинале только один раз, в 2013 году.

Источник: tengrinews.kz

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