Три кыргызских стартапа приняли участие в международной программе в Марокко

28 ноября прошел гранд-финал международной акселерационной программы A-Hub в городе Рабат, Марокко, в котором приняли участие стартап-команды из шести стран, в том числе победители регионального отбора в Кыргызстане:

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В течение месяца 15 команд проходили интенсивную подготовку и отбор в рамках региональной программы A-Hub в Кыргызстане. По итогам программы три финалистов получили шанс представить свои проекты на международной арене и побороться за главные призы в 5 000, 7 000 или 10 000 долларов.

Победители программы прошли подготовку у сильнейших экспертов, тренеров и трекеров страны и показали лучшие результаты роста своего бизнеса.

Источник: limon.kg