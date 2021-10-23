Три американские компании выведут на орбиту первую частную космическую станцию Starlab

Американские компании Nanoracks, Voyager Space и Lockheed Martin сформировали альянс, цель которого — создание первой в мире коммерческой космической станции. Ее запуск запланирован на 2027 год.

Starlab будет состоять из большого развертываемого жилого модуля объемом, стыковочного узла, двигательной системы, работающей на сочетании солнечной и электроэнергии, роботизированной руки-манипулятора для работы с полезными грузами, а также оборудования для проведения экспериментов и решения промышленных задач.

На Starlab смогут находиться четыре астронавта. Помимо них, станция сможет принимать туристов и участвовать в коммерческих проектах.

К моменту запуска Starlab у проекта могут появиться конкуренты. Например, компания Axiom Space планирует запустить частный модуль к МКС в 2024 году и еще три модуля — к 2027 году.

Источник: incrussia.ru