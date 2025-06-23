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Третий день Cannes Lions: лучшие кампании в PR, Media Creative B2B и других номинациях
Новости Центральной Азии и мира

20.06.2025

Третий день Cannes Lions: лучшие кампании в PR, Media Creative B2B и других номинациях

На третий день фестиваля Cannes Lions стали известны победители в категориях PR, Media, Social & Creator, Direct, Creative Data и Creative B2B. Среди отмеченных проектов:

— Skoda выпустила Redditor Edition — автомобиль, созданный с участием сообщества Reddit


— IKEA запустила ночную акцию с бордами и скидками на матрасы


— Nutter Butter создал абсурдную вселенную Nutterverse в TikTok


— Indian Railways получил гран-при за кампанию Lucky Yatra: штраф заменили шансом выиграть приз


— AXA добавил в страховой договор пункт о защите пострадавших от домашнего насилия


— O2 представил AI-бабушку Дейзи, которая «отнимала время» у телефонных мошенников


— Dove изменила алгоритм Pinterest, чтобы скорректировать восприятие красоты в AI


— Heinz провел кинокампанию в стиле Deadpool & Wolverine


— Skol запустил RetroInfluencers, предложив фанатам «прикрепить пиво к старым постам».

Источник: sostav.ru

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