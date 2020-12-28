Тренировки в домашних условиях — 10 удобных сервисов и приложений

Nike Training Club, nike.com





Удобное приложение для самостоятельных тренировок. Особенность в том, что приложение отслеживает твой личный прогресс, помогает составлять расписание и поддерживать активность. Вы можете выбрать программу для зала или для дома, с оборудованием и без. Тренировки направлены на развитие силы, выносливости и подвижности. Также есть занятия по йоге.

Комплексы длятся от 15 до 45 минут и помогут проработать пресс, руки, плечи, ягодицы и ноги.

Ссылки на приложение: iOS и Android.









«Школа идеального тела #Sekta», sektaschool.ru





Цель проекта — показать, что спорт и здоровое питание могут быть в удовольствие, научить каждого выстраивать поэтапную работу с питанием и тренировками с учетом личных целей, состояния здоровья и жизненного графика.

Школа работает 8 лет, продвигает 6 программ: для женщин, мужчин, мам и беременных, новичков в спорте, людей старшего возраста и с ограничениями по нагрузке. Среди выпускников более 150 000 человек.

Онлайн-курс можно пройти из любой точки мира — нужны только кроссовки и доступ к интернету. Время и место тренировок вы выбираете сами.

Тренировки также можно найти на YouTube-канале.





Приложение от бренда Puma. Его работа строится на основе искусственного интеллекта, который предложит вам индивидуальные «умные» тренировки, забеги и другие события. Вы можете указать любимые виды спорта, цель и предпочтения по регулярности, времени и продолжительности занятий, а приложение подстроится под вас.

Среди направлений: бокс, пилатес, бег, танцы, йога, силовые упражнения.

Ссылки на приложение: iOS и Android.





Freeletics Training Coach, freeletics.com

Еще одно удобное приложение, чтобы похудеть или увеличить мышечную массу в домашних условиях. Виртуальный тренер анализирует твои цели и уровень физической подготовки, формирует программу и дает информацию по технике выполнения упражнений.

Можно также скачать приложение Nutrition и получить индивидуальный план питания для достижения своих целей.

Ссылки на приложение: iOS и Android.

















Онлайн-платформа, которая помогает вам составить план тренировок в зависимости от желаемой цели и уровня подготовки. Программа может длиться 2, 4, 6 или 10 недель. С помощью статистики можно отслеживать свой прогресс.

Услуги платформы платные, но есть бесплатный пробный период 14 дней.





Movement for modern life, movementformodernlife.com

Платформа для тех, кто хочет заниматься йогой. Можно найти видео для людей разных уровней подготовки, которые длятся от 2 до 90 минут.

Вы можете начать тренировки с бесплатной пробной версии на 14 дней, и, если вам понравится, перейти к занятиям с куратором и лучшими учителями.

За 10,99 £ в месяц пользователь получает неограниченный доступ к более чем 1000 видео.





Adidas Training





Фитнес-приложение с пошаговыми инструкциями для похудения, растяжки или создания пресса. Можно создать индивидуальную программу тренировок, каждая из которых будет длиться от 7 до 45 минут.

Для занятий не нужно специальное оборудование, заниматься можно как дома, так и в зале в любое время.

Бесплатная версия дает доступ к стандартным упражнениям и тренировкам. При покупке платной версии вы получаете доступ к персональным программам. Подписка на месяц стоит 599 рублей, годовая подписка — 2990 рублей.

Ссылки на приложение: iOS и Android.

















Серия приложений для домашних занятий спортом. Можно скачать одно из пяти:

— йога

— высокоинтенсивные интервальные тренировки

— медитация

— barre

— пренатальная йога.





THE CLASS DIGITAL STUDIO, digitalstudio.theclass.com





Онлайн-тренировки по системе занятий Тэрин Туми. Направление включает в себя кардио и силовые упражнения, дыхательные практики. Это помогает заниматься своим телом при активном участии ума и мышления.

Бесплатный доступ к контенту есть в течение 14 дней. Затем месяц занятий будет стоить 40 $, а год — 400 $.









Онлайн-сервис для домашних тренировок. Особенность в том, что все тренировки в аудиоформате, поэтому для занятий достаточно взять наушники.

Занятия подходят для спортсменов разных уровней подготовки. Можно выбрать такие направления, как бег, стретчинг, йога. Еще одна функция — можно подобрать собственный плейлист.