Тренажерные залы, футбол, IT-бар: как разработчики отдыхают после тяжелого дня

ALPHA — тренажерный клуб группы компаний GEXABYTE









Сергей Антонов, CEO IT-компании GEXABYTE





Тренажерный зал в офисе холдинга Samgau

Евгений Максимов, директор по стратегии холдинга Samgau





KazHackStan hub — первый IT-бар Казахстана









Олжас Сатиев, президент Центра по отслеживанию кибератак «ЦАРКА»





Kazdream Sup Board Club





Даурен Тулебаев, CEO Kazdream





Спортивные команды по футболу и волейболу в Wooppay





Просторный Open Space вместо душных кабинетов, настольный теннис в перерыве на обед, легальная возможность играть на работе в PlayStation, душ, кофемашина и «печеньки» — несколько лет назад разработчикам предлагали условия, которые выглядели фантастическими на фоне традиционных представлений об офисах.Сегодня бесплатные фрукты, английский и повышение квалификации за счет компании — стандартный набор почти каждого оффера. Новая планка, которую берут IT-работодатели заинтересованные в комфорте сотрудников, — делать располагающим не только рабочее пространство, но и организовывать свободное время коллег интересно и с пользой. Рассказываем, как казахстанские компании предлагают сотрудникам перезагрузиться в реальном мире после работы в виртуальном.ALPHA стал первым IT-тренажерным клубом в Караганде. Он предназначен не только для сотрудников, но и для всех, кто привержен культуре спорта, хочет заниматься на современных тренажерах и быть в IT-сообществе.Компания взяла в аренду бывший тренажерный зал и привела его в порядок. Здесь сняли со стен старую обшивку, вывели плесень, починили систему вентиляции, заменили все, до чего добрались руки, включая розетки. Еще установили новые тренажеры — только со склада поставщика.Тяжело пришлось с купленным оборудованием. Мы перемещали его из одного места в другое, а вес одного кроссовер-тренажера — 1200 килограмм.Недавно в зале прошло техническое открытие. Теперь в нем бесплатно занимаются сотрудники и их близкие родственники, со скидкой 50%.Официально ALPHA начнет работать 1 августа. В планах — собрать в клубе комьюнити, ценности которого совпадают с ориентирами компании: ответственность, поддержка, добросовестность и уважение.: город Караганда, пр. Строителей, 28.В холдинге Samgau сделали тренажерный зал прямо на территории офиса. Это пространство с беговыми дорожками, велотренажерами, арсеналом для тренировок всех групп мышц, включая боксерскую грушу, скакалки, платформы для степ-аэробики, штанги, гири и другой инвентарь. Еще здесь красивый вид из больших окон до пола.В нашей команде есть любители аэробных нагрузок и фитнеса. Есть клуб Samgau Runners для тех, кто вместе бегает в выходные. Мы поддерживаем желание сотрудников вести здоровый образ жизни, так как физическая активность положительно влияет на работу мозга, повышает дисциплину и личную ответственность.Когда стало известно, что тренажерный зал будет за соседней дверью, радости коллег не было предела. Отпала необходимость тратить время и силы на дорогу от офиса до фитнес зала. Многие тренируются во время обеда.Зал оснащен мужской и женской раздевалками с душевыми кабинами, что позволяет быстро привести себя в порядок после активной тренировки.Управлением зала занимаются сами сотрудники. В специальном чате они обсуждают порядок посещения, обновления инвентаря, рекомендации для занимающихся и то, как развивать корпоративный тренажерный зал.Адрес: город Нур-Султан, ул. Кунаева, 12/1, 7 этаж.Собственный бар в июле 2021 года сделала команда Центра по отслеживанию кибератак «ЦАРКА». Во время пандемии нужно было место, где представители IT: инженеры, программисты, администраторы, разработчики, хакеры могли бы продолжать делиться информацией.Все говорят, что у айтишников проблемы с soft-скиллами. Бар помогает это решить. Мы создавали комьюнити — место, где ты можешь найти единомышленников или выступить с темой, в которой разбираешься.Сегодня KHS Нub стал популярной площадкой для IT-митапов. Здесь выступают опытные разработчики, те, кто пришел в профессию из других сфер, женщины, развивающиеся в IT. Рассказывают об особенностях работы и делятся мастерством тестировщики, digital-дизайнеры, рекрутеры и PR-специалисты, работающие в IT. Кроме того, бар — отличное место для выбора кандидатов. HR-рекрутеры могут оценить уровень навыков специалиста и побеседовать с ним.Возможно, в будущем KHS Нub появится и в других городах Казахстана.Адрес: город Нур-Султан, пр. Ұлы Дала, 5/2.Клуб появился по инициативе CEO компании Kazdream. Во время путешествия по США он познакомился с таким направлением как SubBoard. А по возвращению в Казахстан сначала купил одну доску для себя, а потом открыл клуб.Катание на доске — отличный способ перезагрузиться. Хорошая спортивная тренировка и способ получить заряд эмоций.Арендовать доску могут как сотрудники компании, так и любые желающие. У клуба есть отличие — весь доход идет на благотворительность.У нас в Астане не так много мест, где люди могут активно провести свой отдых. Но у нас есть Ишим и куча других водоемов. Поэтому можно активно развивать сапбординг, чем мы и занимаемся.Адрес: город Нур-СултанВ IT-компании многие увлекаются футболом. Директора Александр Дорошенко и Александр Бондаренко познакомились именно на футбольном поле. Теперь любовь к этому виду спорта активно развивается среди сотрудников. В Wooppay есть непрофессиональная футбольная команда из парней и девушек, которые уже добрались до уровня Первой лиги по мини-футболу.А два года назад в компании появилась и волейбольная команда. У участников даже есть своя форма.