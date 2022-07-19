Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
trenazhernye-zaly-futbol-it-bar-kak-razrabotchiki-otdyhayut-posle-tyazhelogo-dnya
Тренажерные залы, футбол, IT-бар: как разработчики отдыхают после тяжелого дня
370
Главная
/
Профессионалы
/
Профессии

Вчера в 15:45

Тренажерные залы, футбол, IT-бар: как разработчики отдыхают после тяжелого дня

IT-компании, заинтересованные в комфорте сотрудников, стремятся организовывать свободное время коллег интересно и с пользой. Рассказываем, как казахстанские компании предлагают сотрудникам перезагрузиться в реальном мире после работы в виртуальном.


Просторный Open Space вместо душных кабинетов, настольный теннис в перерыве на обед, легальная возможность играть на работе в PlayStation, душ, кофемашина и «печеньки» — несколько лет назад разработчикам предлагали условия, которые выглядели фантастическими на фоне традиционных представлений об офисах.

Сегодня бесплатные фрукты, английский и повышение квалификации за счет компании — стандартный набор почти каждого оффера. Новая планка, которую берут IT-работодатели заинтересованные в комфорте сотрудников, — делать располагающим не только рабочее пространство, но и организовывать свободное время коллег интересно и с пользой. Рассказываем, как казахстанские компании предлагают сотрудникам перезагрузиться в реальном мире после работы в виртуальном.


ALPHA — тренажерный клуб группы компаний GEXABYTE


 ALPHA (11).jpg
ALPHA стал первым IT-тренажерным клубом в Караганде. Он предназначен не только для сотрудников, но и для всех, кто привержен культуре спорта, хочет заниматься на современных тренажерах и быть в IT-сообществе.

Компания взяла в аренду бывший тренажерный зал и привела его в порядок. Здесь сняли со стен старую обшивку, вывели плесень, починили систему вентиляции, заменили все, до чего добрались руки, включая розетки. Еще установили новые тренажеры — только со склада поставщика.

Сергей Антонов, CEO IT-компании GEXABYTE


 Тяжело пришлось с купленным оборудованием. Мы перемещали его из одного места в другое, а вес одного кроссовер-тренажера — 1200 килограмм.

Недавно в зале прошло техническое открытие. Теперь в нем бесплатно занимаются сотрудники и их близкие родственники, со скидкой 50%.

Официально ALPHA начнет работать 1 августа. В планах — собрать в клубе комьюнити, ценности которого совпадают с ориентирами компании: ответственность, поддержка, добросовестность и уважение.

Адрес: город Караганда, пр. Строителей, 28.

Тренажерный зал в офисе холдинга Samgau


Samgau (9).jpg

В холдинге Samgau сделали тренажерный зал прямо на территории офиса. Это пространство с беговыми дорожками, велотренажерами, арсеналом для тренировок всех групп мышц, включая боксерскую грушу, скакалки, платформы для степ-аэробики, штанги, гири и другой инвентарь. Еще здесь красивый вид из больших окон до пола.

Евгений Максимов, директор по стратегии холдинга Samgau


 В нашей команде есть любители аэробных нагрузок и фитнеса. Есть клуб Samgau Runners для тех, кто вместе бегает в выходные. Мы поддерживаем желание сотрудников вести здоровый образ жизни, так как физическая активность положительно влияет на работу мозга, повышает дисциплину и личную ответственность.

Когда стало известно, что тренажерный зал будет за соседней дверью, радости коллег не было предела. Отпала необходимость тратить время и силы на дорогу от офиса до фитнес зала. Многие тренируются во время обеда.

Зал оснащен мужской и женской раздевалками с душевыми кабинами, что позволяет быстро привести себя в порядок после активной тренировки.

Управлением зала занимаются сами сотрудники. В специальном чате они обсуждают порядок посещения, обновления инвентаря, рекомендации для занимающихся и то, как развивать корпоративный тренажерный зал.

Адрес: город Нур-Султан, ул. Кунаева, 12/1, 7 этаж.

KazHackStan hub — первый IT-бар Казахстана


 KHS hub (7).jpg
Собственный бар в июле 2021 года сделала команда Центра по отслеживанию кибератак «ЦАРКА». Во время пандемии нужно было место, где представители IT: инженеры, программисты, администраторы, разработчики, хакеры могли бы продолжать делиться информацией.

Олжас Сатиев, президент Центра по отслеживанию кибератак «ЦАРКА»


 Все говорят, что у айтишников проблемы с soft-скиллами. Бар помогает это решить. Мы создавали комьюнити — место, где ты можешь найти единомышленников или выступить с темой, в которой разбираешься.

Сегодня KHS Нub стал популярной площадкой для IT-митапов. Здесь выступают опытные разработчики, те, кто пришел в профессию из других сфер, женщины, развивающиеся в IT. Рассказывают об особенностях работы и делятся мастерством тестировщики, digital-дизайнеры, рекрутеры и PR-специалисты, работающие в IT. Кроме того, бар — отличное место для выбора кандидатов. HR-рекрутеры могут оценить уровень навыков специалиста и побеседовать с ним.

Возможно, в будущем KHS Нub появится и в других городах Казахстана.

Адрес: город Нур-Султан, пр. Ұлы Дала, 5/2.

Kazdream Sup Board Club


alexey-turenkov-40bF__AsHVw-unsplash.jpg
Клуб появился по инициативе CEO компании Kazdream. Во время путешествия по США он познакомился с таким направлением как SubBoard. А по возвращению в Казахстан сначала купил одну доску для себя, а потом открыл клуб.

Катание на доске — отличный способ перезагрузиться. Хорошая спортивная тренировка и способ получить заряд эмоций.

Арендовать доску могут как сотрудники компании, так и любые желающие. У клуба есть отличие — весь доход идет на благотворительность.

Даурен Тулебаев, CEO Kazdream


 У нас в Астане не так много мест, где люди могут активно провести свой отдых. Но у нас есть Ишим и куча других водоемов. Поэтому можно активно развивать сапбординг, чем мы и занимаемся.

Адрес: город Нур-Султан

Спортивные команды по футболу и волейболу в Wooppay


В IT-компании многие увлекаются футболом. Директора Александр Дорошенко и Александр Бондаренко познакомились именно на футбольном поле. Теперь любовь к этому виду спорта активно развивается среди сотрудников. В Wooppay есть непрофессиональная футбольная команда из парней и девушек, которые уже добрались до уровня Первой лиги по мини-футболу.

А два года назад в компании появилась и волейбольная команда. У участников даже есть своя форма.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#работа #it #корпоративнаякультура #карьера #разработчики
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
7 вакансий, которые позволят вам заработать за 1 день
10232
Как я стал руководителем. Шерзод Махмудов о том, как за 10 лет стал коммерческим дире...
5655
Архитекторы из Ирана, Казахстана и Швейцарии о том, почему здание должно вписываться ...
16331
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.