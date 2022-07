Трек Иманбека попал в топ-100 еженедельного чарта Spotify

Трек казахстанского диджея Imanbek попал в топ-100 еженедельного чарта Spotify Top Songs Global.

Трек Imanbek и BYOR Belly Dancer находился на 95-м месте из 200 в еженедельном чарте Spotify Top Songs Global. Сингл вышел в свет еще в феврале 2022 года. Присутствует в чарте он вот уже пять недель. У трека более семи миллионов прослушиваний.

На первом месте еженедельного чарта находится композиция популярного певца Гарри Стайлса As it Was, на втором — трек артиста Joji Glimpse of Us. На третьей строчке — композиция певицы Кейт Буш Running Up That Hill

Источник: tengrinews.kz