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Требуется юрист в сфере IT — 7 вакансий для тех, кто разбирается в законах и технологиях
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Сегодня в 12:26

Требуется юрист в сфере IT — 7 вакансий для тех, кто разбирается в законах и технологиях

Ведущий юрист в ТОО Documentolog


Город: Нур-Султан

Обязанности:

— рассмотрение и разработка проектов договоров, контрактов, соглашений

— полное юридическое сопровождение деятельности компании

— работа с дебиторской задолженностью

— анализ и мониторинг изменения законодательства РК

— подготовка документов для участия в тендерах, закупках, конкурсах и тп.

Требования:

— высшее юридическое образование

— опыт работы 3-6 лет

— знание английского права,

— владение русским, казахским, английским языками;

— опыт работы в IT-сфере.


юрист


Юрист в INGURU.RU


Город: удаленная работа

Обязанности:

— подготовка и согласование договоров со страховыми компаниями со стороны страховых агентов, финансовой платформы

— подготовка правовых заключений и справок по вопросам, возникающим в ходе согласования договоров

— полное юридическое сопровождение деятельности компании

— помощь сотрудникам компании по вопросам трудового права

— консультирование руководства компаний по различным правовым вопросам для принятия бизнес-решений.

Требования:

— высшее юридическое образование

— опыт работы от трех лет в сфере юридического сопровождения бизнеса

— опыт правового сопровождения страховой деятельности в сфере IT, электронной коммерции

— знание основ страхового законодательства

— уверенные знания и опыт работы в сфере IT.


Junior IT-юрист в ИП Technorely


Город: удаленная работа

Обязанности:

— помощь в организации и ведении юридических аспектов компании

— составление, сопровождение договоров компании

— представление интересов компании в государственных органах всех уровней.

Требования:

— высшее образование

— знание международного права, корпоративного и корпоративно-финансового права

— знание украинского законодательства

— знание английского языка.


работа


Юрист IP/IT в Правовед.RU


Город: удаленная работа

Обязанности:

— оценка поступающих кейсов по уровню сложности и срокам выполнения

— взаимодействовать с менеджерами по продажам и младшими юристами по вопросам клиентов, помогать в формировании коммерческого предложения

— участвовать в конференц-коллах по запросам клиентов

— выполнять поступающие заказы согласно требованиям, пожеланиям клиентов и дедлайнам

— вести коммуникацию в AmoCRM с менеджерами по продажам и с другими юристами.

Требования:

— опыт работы с интеллектуальной собственностью: регистрация товарных знаков, патентов на изобретения, программ для ЭВМ

— сопровождение IT-проектов, составление оферт, пользовательских соглашений, лицензионных договоров, документов для сайта

— сопровождение споров по интеллектуальной собственности

— умение работать с большим объемом информации.


Младший юрист в Smartcat

Город: удаленная работа

Обязанности:

— помощь в сопровождении проектов, предполагающих применение норм как российского права, так и права зарубежных юрисдикций и международных соглашений

— анализ законодательства других стран: ЕС, США

— драфтинг документов

— взаимодействие с клиентами и вендорами компании по юридическим вопросам как российскими, так и зарубежными.

Требования

— высшее образование, магистратура за рубежом будет преимуществом

— опыт работы от года

— навыки драфтинга корпоративных документов как на русском, так и на английском языках

— опыт работы в юридическом консалтинге или IT будет преимуществом

— английский язык — advanced/fluent.


вакансии


Junior / Middle юрист в блокчейн-компанию

Город: удаленная работа

Обязанности:

— проведение юридических исследований по вопросам регулирования криптовалют, гражданского и коммерческого права Украины, Европы, Азии, США

— создание доверенностей, постановлений, договоров, официальных писем, других юридических документов

— написание статей и создание постов для популяризации юридической экспертизы компании.

Требования:

— степень бакалавра или магистра права в аккредитованной юридической школе

— способность быстро учиться и желание развивать карьеру в области делового права и криптовалют

— говорить и писать по-английски на уровне не ниже upper-intermediate

— 2 года юридической практики.


Юрист в сфере GameDev/IT в Versus.legal

Город: удаленная работа

Обязанности:

— работа с Gamedev и IT сектором.

Требования:

— высшее юридическое образование

— опыт работы в сфере интеллектуальной собственности

— высокий уровень владения разговорным английским языком

— опыт составления и проверки договоров

— знания в сфере защиты персональных данных.

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