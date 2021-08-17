Требуется юрист в сфере IT — 7 вакансий для тех, кто разбирается в законах и технологиях

Ведущий юрист в ТОО Documentolog
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— рассмотрение и разработка проектов договоров, контрактов, соглашений
— полное юридическое сопровождение деятельности компании
— работа с дебиторской задолженностью
— анализ и мониторинг изменения законодательства РК
— подготовка документов для участия в тендерах, закупках, конкурсах и тп.
Требования:
— высшее юридическое образование
— опыт работы 3-6 лет
— знание английского права,
— владение русским, казахским, английским языками;
— опыт работы в IT-сфере.
Юрист в INGURU.RU
Город: удаленная работа
Обязанности:
— подготовка и согласование договоров со страховыми компаниями со стороны страховых агентов, финансовой платформы
— подготовка правовых заключений и справок по вопросам, возникающим в ходе согласования договоров
— полное юридическое сопровождение деятельности компании
— помощь сотрудникам компании по вопросам трудового права
— консультирование руководства компаний по различным правовым вопросам для принятия бизнес-решений.
Требования:
— высшее юридическое образование
— опыт работы от трех лет в сфере юридического сопровождения бизнеса
— опыт правового сопровождения страховой деятельности в сфере IT, электронной коммерции
— знание основ страхового законодательства
— уверенные знания и опыт работы в сфере IT.
Junior IT-юрист в ИП Technorely
Город: удаленная работа
Обязанности:
— помощь в организации и ведении юридических аспектов компании
— составление, сопровождение договоров компании
— представление интересов компании в государственных органах всех уровней.
Требования:
— высшее образование
— знание международного права, корпоративного и корпоративно-финансового права
— знание украинского законодательства
— знание английского языка.
Юрист IP/IT в Правовед.RU
Город: удаленная работа
Обязанности:
— оценка поступающих кейсов по уровню сложности и срокам выполнения
— взаимодействовать с менеджерами по продажам и младшими юристами по вопросам клиентов, помогать в формировании коммерческого предложения
— участвовать в конференц-коллах по запросам клиентов
— выполнять поступающие заказы согласно требованиям, пожеланиям клиентов и дедлайнам
— вести коммуникацию в AmoCRM с менеджерами по продажам и с другими юристами.
Требования:
— опыт работы с интеллектуальной собственностью: регистрация товарных знаков, патентов на изобретения, программ для ЭВМ
— сопровождение IT-проектов, составление оферт, пользовательских соглашений, лицензионных договоров, документов для сайта
— сопровождение споров по интеллектуальной собственности
— умение работать с большим объемом информации.
Младший юрист в Smartcat
Город: удаленная работа
Обязанности:
— помощь в сопровождении проектов, предполагающих применение норм как российского права, так и права зарубежных юрисдикций и международных соглашений
— анализ законодательства других стран: ЕС, США
— драфтинг документов
— взаимодействие с клиентами и вендорами компании по юридическим вопросам как российскими, так и зарубежными.
Требования
— высшее образование, магистратура за рубежом будет преимуществом
— опыт работы от года
— навыки драфтинга корпоративных документов как на русском, так и на английском языках
— опыт работы в юридическом консалтинге или IT будет преимуществом
— английский язык — advanced/fluent.
Junior / Middle юрист в блокчейн-компанию
Город: удаленная работа
Обязанности:
— проведение юридических исследований по вопросам регулирования криптовалют, гражданского и коммерческого права Украины, Европы, Азии, США
— создание доверенностей, постановлений, договоров, официальных писем, других юридических документов
— написание статей и создание постов для популяризации юридической экспертизы компании.
Требования:
— степень бакалавра или магистра права в аккредитованной юридической школе
— способность быстро учиться и желание развивать карьеру в области делового права и криптовалют
— говорить и писать по-английски на уровне не ниже upper-intermediate
— 2 года юридической практики.
Юрист в сфере GameDev/IT в Versus.legal
Город: удаленная работа
Обязанности:
— работа с Gamedev и IT сектором.
Требования:
— высшее юридическое образование
— опыт работы в сфере интеллектуальной собственности
— высокий уровень владения разговорным английским языком
— опыт составления и проверки договоров
— знания в сфере защиты персональных данных.