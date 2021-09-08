Требуется опытный разработчик: 10 вакансий для тим- и техлидов

Senior Back end Java developer в ИП SaHaR
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— сделать так, чтобы каждый член команды справлялся с поставленными перед ним задачами
— проектирование и проработка архитектуры решений
— проектирование и реализация на Java различных модулей разрабатываемых решений
— разработка новых приложений
— исследовательская и проектная работа.
Требования:
— опыт управления командой разработчиков
— отличное знание: ООП, Java SE/EE, понимание многопоточного и конкурентного программирование в Java
— опыт работы с JMS, IBM MQ
— глубокое знание Spring Framework
— знания и навыки web-разработки.
Tech Lead Backend в KCell
Город: Алматы
Обязанности:
— взаимодействовать со смежными командами для согласование архитектуры системы
— активно участвовать во всем процессе разработки, начиная с проектирования и заканчивая запуском и поддержкой
— поддерживать высокий уровень качества работы
— оптимизировать выполнение запросов.
Требования:
— высшее техническое образование
— не менее 5 лет в разработки ПО
— не менее 3 лет в качестве Тимлида бэк разработки
— зания и экспертиза в нескольких языках программирования
— умение управлять командой.
Tech Lead DevOps, Экосистема в Chocofamily
Город: Алматы
Обязанности:
— создавать среды от тестирования до продакшена
— настраивать высокодоступные и высоконагруженные системы
— обеспечивать бесперебойную работы инфраструктуры и сервисов
— распознавать потенциальные проблемы и участвовать в создании решения по их устранению
— автоматизировать различные системные операции.
Требования:
— опыт администрирования Linux систем — Debian, CentOS от 3 лет
— опыт работы с объектными хранилищами S3 и реляционными БД
— опыт развертывания production kubernetes кластера и написания helm/kube манифестов
— опыт работы с Ansible
— опыт в диагностике и решении проблем в высокопроизводительных / сложных веб-приложений и сетевых служб.
Senior PHP разработчик/ Tech Lead в Bitrix24
Город: Алматы
Обязанности:
— разработка бизнес-процессов
— разработка модулей интеграции сайтов с различными сторонними сервисами
— разработка модулей для Bitrix24
— разработка и доработка web-проектов и сервисов на основе Bitrix24.
Требования:
— высшее техническое образование, желательно в области ИТ
— опыт разработки PHP не менее лет, опыт управления командой от 2 лет
— языки программирования: PHP5/PHP7, JavaScript.
Team Lead команды разработки Java в Beeline
Город: Алматы
Обязанности:
— проектировать новые решения, и производить архитектурное ревью имеющихся
— налаживать цикл разработки
— настраивать сбор технических метрик и мониторинг
— оптимизировать количество тестирования
— писать код
— играть активную роль в найме и развитии разработчиков.
Требования:
— понимать особенности разработки и проектирования распределенных отказоустойчивых сервисов
— иметь опыт продуктовой разработки
— уметь развивать в людях их сильные стороны
— опыт работы в agile-командах.
Тимлид/Технический директор в SMS Aero
Город: удаленная работа
Обязанности:
— организовать всю разработку
— создать хорошую архитектуру продукта
— сделать компанию устойчивой к любого рода техническим угрозам
— быть лидером.
Требования:
— соответствие ценностям компании
— подтвержденный опыт подобных задач в прошлом
— наличие собственного ноутбука и смартфона.
Тимлид группы качества в «Яндекс»
Город: удаленная работа
Обязанности:
— следить за скоростью и качеством работы команды поддержки
— анализировать динамику работы группы за месяц, квартал, год
— организовывать группу качества, обновлять процессы группы
— оценивать ресурсы
— взаимодействовать с продуктовыми тимлидами.
Требования:
— опыт работы над качеством службы поддержки
— самостоятельность и умение работать в команде
— умение организовывать процессы и людей.
Ведущий разработчик / TeamLead / Тимлид команды разработки PHP в ООО «Мастерская Цифровых Решений»
Город: удаленная работа
Обязанности:
— руководить командой разработчиков, обучать и развивать ребят
— декомпозировать и оценивать общие задачи
— проектировать API и технические решения совместно с командой
— участвовать в разработке критичного функционала
— прорабатывать архитектуру приложений, логики работы и реализации сервисов.
Требования:
— опыт работы PHP 7.0+ от 3 лет
— опыт работы с Laravel
— уметь писать запросы, профилировать и оптимизировать, опыт code review, умение работать со сторонними API.
Старший разработчик в продуктовую команду / 100% удаленно / Хайлоад / PHP в ООО «Русштрафы»
Город: удаленная работа
Требования:
— знать PHP и Symfony как свои пять пальцев
— уметь создавать божественную архитектуру
— любить обучать других ребят
— опыт в программировании от 5 лет, в том числе не менее года на позиции техлида или тимлида.
Senior Web Developer / Tech Lead в ООО «Перфект Системс»
Город: удаленная работа
Обязанности:
— разработка ПО — web приложения в соответствии с техническим заданием.
— проектирование
— написание кода
— обучение и передача знаний другим сотрудникам.
Требования:
— постоянное самообучение
— быть внимательным к деталям
— проявлять активную позицию в развитие проекта и компании
— владеть английским языком на уровне возможности прочитать и написать документацию и спецификацию
— быть знакомым со следующими вещами: php, framework, sql, git, mvc, linux, bash, docker.