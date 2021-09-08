Требуется опытный разработчик: 10 вакансий для тим- и техлидов

Senior Back end Java developer в ИП SaHaR





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— сделать так, чтобы каждый член команды справлялся с поставленными перед ним задачами

— проектирование и проработка архитектуры решений

— проектирование и реализация на Java различных модулей разрабатываемых решений

— разработка новых приложений

— исследовательская и проектная работа.

Требования:

— опыт управления командой разработчиков

— отличное знание: ООП, Java SE/EE, понимание многопоточного и конкурентного программирование в Java

— опыт работы с JMS, IBM MQ

— глубокое знание Spring Framework

— знания и навыки web-разработки.





Tech Lead Backend в KCell





Город: Алматы

Обязанности:

— взаимодействовать со смежными командами для согласование архитектуры системы

— активно участвовать во всем процессе разработки, начиная с проектирования и заканчивая запуском и поддержкой

— поддерживать высокий уровень качества работы

— оптимизировать выполнение запросов.

Требования:

— высшее техническое образование

— не менее 5 лет в разработки ПО

— не менее 3 лет в качестве Тимлида бэк разработки

— зания и экспертиза в нескольких языках программирования

— умение управлять командой.













Tech Lead DevOps , Экосистема в Chocofamily





Город: Алматы

Обязанности:

— создавать среды от тестирования до продакшена

— настраивать высокодоступные и высоконагруженные системы

— обеспечивать бесперебойную работы инфраструктуры и сервисов

— распознавать потенциальные проблемы и участвовать в создании решения по их устранению

— автоматизировать различные системные операции.

Требования:

— опыт администрирования Linux систем — Debian, CentOS от 3 лет

— опыт работы с объектными хранилищами S3 и реляционными БД

— опыт развертывания production kubernetes кластера и написания helm/kube манифестов

— опыт работы с Ansible

— опыт в диагностике и решении проблем в высокопроизводительных / сложных веб-приложений и сетевых служб.





Senior PHP разработчик / Tech Lead в Bitrix24





Город: Алматы

Обязанности:

— разработка бизнес-процессов

— разработка модулей интеграции сайтов с различными сторонними сервисами

— разработка модулей для Bitrix24

— разработка и доработка web-проектов и сервисов на основе Bitrix24.

Требования:

— высшее техническое образование, желательно в области ИТ

— опыт разработки PHP не менее лет, опыт управления командой от 2 лет

— языки программирования: PHP5/PHP7, JavaScript.





Team Lead команды разработки Java в Beeline





Город: Алматы

Обязанности:

— проектировать новые решения, и производить архитектурное ревью имеющихся

— налаживать цикл разработки

— настраивать сбор технических метрик и мониторинг

— оптимизировать количество тестирования

— писать код

— играть активную роль в найме и развитии разработчиков.

Требования:

— понимать особенности разработки и проектирования распределенных отказоустойчивых сервисов

— иметь опыт продуктовой разработки

— уметь развивать в людях их сильные стороны

— опыт работы в agile-командах.













Тимлид /Технический директор в SMS Aero





Город: удаленная работа

Обязанности:

— организовать всю разработку

— создать хорошую архитектуру продукта

— сделать компанию устойчивой к любого рода техническим угрозам

— быть лидером.

Требования:

— соответствие ценностям компании

— подтвержденный опыт подобных задач в прошлом

— наличие собственного ноутбука и смартфона.





Тимлид группы качества в «Яндекс»





Город: удаленная работа

Обязанности:

— следить за скоростью и качеством работы команды поддержки

— анализировать динамику работы группы за месяц, квартал, год

— организовывать группу качества, обновлять процессы группы

— оценивать ресурсы

— взаимодействовать с продуктовыми тимлидами.

Требования:

— опыт работы над качеством службы поддержки

— самостоятельность и умение работать в команде

— умение организовывать процессы и людей.





Ведущий разработчик / TeamLead / Тимлид команды разработки PHP в ООО «Мастерская Цифровых Решений»





Город: удаленная работа

Обязанности:

— руководить командой разработчиков, обучать и развивать ребят

— декомпозировать и оценивать общие задачи

— проектировать API и технические решения совместно с командой

— участвовать в разработке критичного функционала

— прорабатывать архитектуру приложений, логики работы и реализации сервисов.

Требования:

— опыт работы PHP 7.0+ от 3 лет

— опыт работы с Laravel

— уметь писать запросы, профилировать и оптимизировать, опыт code review, умение работать со сторонними API.













Старший разработчик в продуктовую команду / 100% удаленно / Хайлоад / PHP в ООО «Русштрафы»





Город: удаленная работа

Требования:

— знать PHP и Symfony как свои пять пальцев

— уметь создавать божественную архитектуру

— любить обучать других ребят

— опыт в программировании от 5 лет, в том числе не менее года на позиции техлида или тимлида.





Senior Web Developer / Tech Lead в ООО « Перфект Системс »





Город: удаленная работа

Обязанности:

— разработка ПО — web приложения в соответствии с техническим заданием.

— проектирование

— написание кода

— обучение и передача знаний другим сотрудникам.

Требования:

— постоянное самообучение

— быть внимательным к деталям

— проявлять активную позицию в развитие проекта и компании

— владеть английским языком на уровне возможности прочитать и написать документацию и спецификацию

— быть знакомым со следующими вещами: php, framework, sql, git, mvc, linux, bash, docker.