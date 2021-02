Топ-9 брендов спортивной одежды и обуви

В мире существуют сотни брендов спортивной одежды, но лишь немногим из них удалось стать легендарными. Именно о таких в нашем списке.







Слоган Nike Just Do It знаком всем, простой, но выразительный, он сумел стать чуть ли не девизом целого поколения. Nike представляет на рынке огромный ассортимент спортивной одежды и аксессуаров для всех видов спорта, но спортивная обувь была и остается самой популярной продукцией бренда.

Но не только высокое качество привлекало и продолжает привлекать преданных поклонников с момента основания компании в 1964 году. Nike также удалось заявить о себе как о модном бренде, став частью молодежной культуры, активно использовав в рекламе музыкальную индустрию и в особенности хип-хоп.





Путь Adidas от семейного производства в маленьком немецком городке до одного из крупнейших в мире производителей спортивной одежды был нелегким. И только постоянное стремление к созданию новых решений как для профессионального спорта, так и для ценителей моды и стиля, позволило компании успешно его преодолевать.

Adidas сегодня — это бренд, специализирующийся на одежде, обуви и аксессуарах для крикета, баскетбола, гольфа, тенниса, гимнастики, скейтбординга, бега и многих других видов спорта, и конечно же, неотъемлемая часть футбольных баталий мирового класса. При этом спортивные леггинсы, куртки, футболки, толстовки, кроссовки и многое другое с маркой Adidas и тремя каноническими полосками считаются вершиной спортивного стиля.





По сравнению с другими брендами, достигшими популярности в мире спортивной одежды, Under Armour может считаться новичком. Ведь основан бренд был не так давно, в 1996 году.

Под брендом Under Armour производятся шорты, спортивная обувь, леггинсы, футболки, толстовки, куртки для американского футбола, баскетбола и футбола. Этот бренд с броским и необычным названием стал любимым у молодежной аудитории и сегодня составляет конкуренцию лучшим игрокам отрасли.





Семейное дело братьев Дасслер, которое стало стартовой площадкой для Adidas, также породило и другого лидера рынка спортивной одежды — Puma. Две компании стали собственностью двух братьев — Адольфа Дасслера (Adidas) и Рудольфа Дасслера (Puma). Со времени своего создания в 1948 году Puma стала одним из главных конкурентов Adidas и известнейшим брендом в сфере спортивной обуви и экипировки.

Puma создает продукцию для таких областей, как фитнес, автоспорт, гольф, бег и др. Также компания добилась успеха, спонсируя футболистов и футбольные команды.





Американский бренд Skechers — это, прежде всего, удобная и качественная спортивная обувь. Ассортимент компании включает обувь для занятий спортом и повседневную обувь спортивного стиля для мужчин, женщин и детей.

Основана компания была в 1992 году, и ей удалось достичь значительного успеха. Кроме обуви Skechers также расширяет свой ассортимент в сфере товаров для спортивного образа жизни.





Американский производитель обуви и верхней одежды Columbia Sportswear также сумел достичь популярности в сфере спортивной экипировки. Это один из наиболее старых брендов, он был основан в 1938 году. Спрос на продукцию бренда растет с каждым годом. По сравнению с более крупными брендами, продукция Columbia Sportswear продолжает оставаться одной из самых доступных на рынке.





Японский бренд ASICS был основан в 1949 году. Как новички, так и профессионалы спорта доверяют продукции компании — это касается и спортивной обуви, и различного спортивного инвентаря.

ASICS известна своей ориентированностью на здоровье и здоровый образ жизни. Бренд сумел стать весьма популярным в мировом масштабе и не раз подтверждал свой статус игрока высокого класса. Интересно, что ASICS заменила Adidas в качестве официального производителя комплектов для австралийской команды по крикету.





Этот американский бренд демонстрирует высокие показатели роста в сфере производства спортивной одежды с момента своего основания в 1968 году. The North Face — компания по производству одежды и обуви для занятий спортом и активного образа жизни, чья продукция популярна во всем мире.

The North Face производит спальные мешки, палатки, рюкзаки, верхнюю одежду и обувь для эксплуатации в экстремальных условиях. Бренд The North Face ориентируется, скорее, не на спортивные команды и профессиональных спортсменов, а на энтузиастов активного отдыха.





Converse была основана в 1908 году в США как компания по производству обуви. Это один из самых узнаваемых и популярных брендов в мире наряду с Nike или Adidas. Бренд предлагает покупателям огромное разнообразие моделей спортивного стиля как для повседневного ношения, так и для занятий спортом.

Совместно с Nike компания создала несколько моделей для такого престижного заказчика, как американская Национальная баскетбольная ассоциация. Converse, несомненно, сумела достичь высот в своей сфере и завоевать множество поклонников.





Источник: www.next-brands.com