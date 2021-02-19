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Топ-9 брендов спортивной одежды и обуви
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Сегодня в 10:45

Топ-9 брендов спортивной одежды и обуви

В мире существуют сотни брендов спортивной одежды, но лишь немногим из них удалось стать легендарными. Именно о таких в нашем списке.


Nike


Картинки по запросу "Nike"

Слоган Nike Just Do It знаком всем, простой, но выразительный, он сумел стать чуть ли не девизом целого поколения. Nike представляет на рынке огромный ассортимент спортивной одежды и аксессуаров для всех видов спорта, но спортивная обувь была и остается самой популярной продукцией бренда.

Но не только высокое качество привлекало и продолжает привлекать преданных поклонников с момента основания компании в 1964 году. Nike также удалось заявить о себе как о модном бренде, став частью молодежной культуры, активно использовав в рекламе музыкальную индустрию и в особенности хип-хоп.


Adidas


Картинки по запросу "Adidas"

Путь Adidas от семейного производства в маленьком немецком городке до одного из крупнейших в мире производителей спортивной одежды был нелегким. И только постоянное стремление к созданию новых решений как для профессионального спорта, так и для ценителей моды и стиля, позволило компании успешно его преодолевать.

Adidas сегодня — это бренд, специализирующийся на одежде, обуви и аксессуарах для крикета, баскетбола, гольфа, тенниса, гимнастики, скейтбординга, бега и многих других видов спорта, и конечно же, неотъемлемая часть футбольных баталий мирового класса. При этом спортивные леггинсы, куртки, футболки, толстовки, кроссовки и многое другое с маркой Adidas и тремя каноническими полосками считаются вершиной спортивного стиля.


Under Armour


Картинки по запросу "Under Armour"

По сравнению с другими брендами, достигшими популярности в мире спортивной одежды, Under Armour может считаться новичком. Ведь основан бренд был не так давно, в 1996 году.

Под брендом Under Armour производятся шорты, спортивная обувь, леггинсы, футболки, толстовки, куртки для американского футбола, баскетбола и футбола. Этот бренд с броским и необычным названием стал любимым у молодежной аудитории и сегодня составляет конкуренцию лучшим игрокам отрасли.


Puma


Картинки по запросу "Puma"

Семейное дело братьев Дасслер, которое стало стартовой площадкой для Adidas, также породило и другого лидера рынка спортивной одежды — Puma. Две компании стали собственностью двух братьев — Адольфа Дасслера (Adidas) и Рудольфа Дасслера (Puma). Со времени своего создания в 1948 году Puma стала одним из главных конкурентов Adidas и известнейшим брендом в сфере спортивной обуви и экипировки.

Puma создает продукцию для таких областей, как фитнес, автоспорт, гольф, бег и др. Также компания добилась успеха, спонсируя футболистов и футбольные команды.


Skechers


Картинки по запросу "Skechers"

Американский бренд Skechers — это, прежде всего, удобная и качественная спортивная обувь. Ассортимент компании включает обувь для занятий спортом и повседневную обувь спортивного стиля для мужчин, женщин и детей.

Основана компания была в 1992 году, и ей удалось достичь значительного успеха. Кроме обуви Skechers также расширяет свой ассортимент в сфере товаров для спортивного образа жизни.


Columbia Sportswear


Картинки по запросу "Columbia Sportswear"

Американский производитель обуви и верхней одежды Columbia Sportswear также сумел достичь популярности в сфере спортивной экипировки. Это один из наиболее старых брендов, он был основан в 1938 году. Спрос на продукцию бренда растет с каждым годом. По сравнению с более крупными брендами, продукция Columbia Sportswear продолжает оставаться одной из самых доступных на рынке.


ASICS


Картинки по запросу "ASICS"

Японский бренд ASICS был основан в 1949 году. Как новички, так и профессионалы спорта доверяют продукции компании — это касается и спортивной обуви, и различного спортивного инвентаря.

ASICS известна своей ориентированностью на здоровье и здоровый образ жизни. Бренд сумел стать весьма популярным в мировом масштабе и не раз подтверждал свой статус игрока высокого класса. Интересно, что ASICS заменила Adidas в качестве официального производителя комплектов для австралийской команды по крикету.


The North Face


Картинки по запросу "The North Face"

Этот американский бренд демонстрирует высокие показатели роста в сфере производства спортивной одежды с момента своего основания в 1968 году. The North Face — компания по производству одежды и обуви для занятий спортом и активного образа жизни, чья продукция популярна во всем мире.

The North Face производит спальные мешки, палатки, рюкзаки, верхнюю одежду и обувь для эксплуатации в экстремальных условиях. Бренд The North Face ориентируется, скорее, не на спортивные команды и профессиональных спортсменов, а на энтузиастов активного отдыха.


Converse


Картинки по запросу "Converse"

Converse была основана в 1908 году в США как компания по производству обуви. Это один из самых узнаваемых и популярных брендов в мире наряду с Nike или Adidas. Бренд предлагает покупателям огромное разнообразие моделей спортивного стиля как для повседневного ношения, так и для занятий спортом.

Совместно с Nike компания создала несколько моделей для такого престижного заказчика, как американская Национальная баскетбольная ассоциация. Converse, несомненно, сумела достичь высот в своей сфере и завоевать множество поклонников.


Источник: www.next-brands.com

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#спорт #nike #adidas #underarmour #converse
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