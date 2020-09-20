ТОП-5 инвесторов в Казахстане и как безопасно привлечь инвестиции

Стоит ли привлекать инвестиции

На что дают инвестиции

Топ-5 инвесторов в Казахстане:

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У нас было как минимум 5 инвестиционных раундов, суммарное количество денег, которые мы привлекли — 8 500 000 $ в виде эквити и 8 000 000 $ в виде конвертируемых займов. Общее количество инвесторов, которые вкладывались в Chocofamilу – 12 человек. Кто-то из них уже сделал успешные кеш-ауты.Также это вопрос времени, сможете ли вы быстро построить свой продукт или это раньше сделают ваши конкуренты, соответственно, они получат ваших пользователей. Инвестиции могут помочь добиться лидерства на рынке, которое в перспективе дает большие преимущества.Вы можете строить компанию по английскому праву, и любому олигарху будет тяжело отнять вашу компанию. Все сделки лучше проводить и структурировать в юрисдикции МФЦА.Когда мы начинали привлекать инвестиции, у нас все было довольно нежно. У нашего первого инвестора особо никаких прав не было, было одно место в совете директоров. Сейчас у нас во всем акционерном капитале инвесторам принадлежит 48%.Но с другой стороны, инвестор — как жена, с которой нужно вместе жить, вместе принимать решения, делить успехи и провалы. Если инвестор классный, он может помочь компании быстро вырасти не только деньгами, но и своим опытом и советами.У венчурных инвесторов есть базовые требования: если вы говорите инвестору, что вы вырастете меньше чем в 5 раз за 5 лет, ему это не интересно. Если в вашей презентации написано, что ваша компания вырастет как минимум в 10 раз, инвестору не важно, на что пойдут деньги, главное, чтобы не на улучшение жилищных условий основателя. Траты должны быть продуктивными, и инвестор должен это видеть и понимать.Для получения инвестиций от профессиональных инвесторов необходимо показать какой-то первый результат в цифрах.Чтобы гарантированно привлечь инвестиции, нужно провести 100 встреч, после каждой встречи вы получите столько фитбека, сколько не получали раньше, и будете улучшать продукт.Я бы рекомендовал общаться с инвестором на позитиве, даже если он не инвестировал в вас. Так как вы с ним еще пересечетесь много раз и, может быть, когда-нибудь он или его знакомый в вас инвестирует.— Мурат Абдрахманов— Тимур Турлов— Адиль Нургожин— Ануар Сейфуллин— Айдын РахимбаевЕсли вы идете на зарубежные рынки, лучше привлекать иностранных инвесторов. Если ваш продукт нацелен на рынок Казахстана, привлечь иностранного инвестора практически невозможно, наш рынок для них очень маленький.