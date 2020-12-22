Топ-10 платформ с онлайн-курсами: где найти бесплатные курсы от лучших вузов мира





Coursera — проект в области онлайн-образования, который был создан профессорами Стэнфордского университета Дафной Коллер и Эндрю Ыном. Его цель — предоставить обучающимся по всему миру возможность изменить жизнь с помощью обучения.

Coursera — глобальная платформа, которая дает 76 миллионам учащихся доступ к онлайн-курсам от ведущих университетов и компаний. Курсы могут быть платными, но есть и бесплатный контент. По окончании можно получить сертификат.

















Некоммерческая организация, миссия которой — предоставить повсеместный доступ к бесплатному образованию мирового класса.

Библиотека Академии Хана состоит из созданных экспертами уроков по математике, естественным наукам, истории, экономике и другим предметам. Все они бесплатны для учащихся и учителей.





EdX — это надежная платформа для обучения, которая была создана Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим институтом. Здесь размещают свои курсы большинство ведущих университетов мира и компаний.

EdX — это глобальная некоммерческая организация, которая переосмысливает подход к образованию, стирает границы и дает возможность людям учиться у лучших преподавателей из любой точки мира.

Список направлений и тем курсов обширный: от данных и компьютерных наук до лидерства и коммуникаций.

















Lynda.com — ведущая платформа онлайн-обучения. Здесь можно изучать бизнес, программирование, осваивать творческие навыки для достижения личных и профессиональных целей.

Сейчас проект вошел в состав сети LinkedIn и обслуживает клиентов в более чем 10 000 организаций.

Особенность в том, что первый месяц вы можете пользоваться любыми учебными материалами бесплатно. Затем можно оформить подписку.









Сервис с самым большим выбором курсов в мире, новые появляются на сайте каждый месяц. На платформе 35 миллионов студентов и 130 000 онлайн-курсов.

Проект объединяет студентов с лучшими преподавателями по всему миру и помогает людям достичь своих целей. Можно изучать дизайн, маркетинг, бизнес, музыку, программирование. Постоянно действуют скидки.

















Envato Tuts+ — платформа, которая поможет освоить творческие навыки. Одна из задач проекта — помочь людям учиться и зарабатывать онлайн.

Больше 1000 курсов по дизайну, иллюстрации, программированию, веб-дизайну, фотографии, видео, бизнесу, музыке, аудио, 3D-анимации. Вы можете учиться в своем собственном темпе, когда и где вам угодно. Можете выбрать одну тему или попробовать освоить широкий круг областей. Доступ к курсам платный.









Udacity — платформа, которая помогает освоить технические навыки, получить желаемую работу, построить качественную жизнь.

Миссия проекта — обучение людей профессиям будущего. Udacity сотрудничает с ведущими технологическими компаниями, чтобы обучать студентов критически важным навыкам, которые бренды ищут в потенциальных сотрудниках.

На платформе размещают курсы топовые вузы мира. Можно найти бесплатный контент.

















Alison — одна из крупнейших в мире бесплатных обучающих платформ для обучения и повышения квалификации. Это некоммерческий проект, который помогает каждому изучать что угодно, где угодно, в любое время, бесплатно, онлайн, на любом предметном уровне.

Сегодня у проекта более 17 миллионов учеников в 195 странах. Курсы подходят для тех, кто ищет новую работу, уже строит карьеру, учится в колледже или занимается бизнесом.









Duolingo — бесплатный сервис для изучения иностранных языков. Его главная задача — предоставить каждому желающему доступ к обучению, сравнимому с занятиями с репетитором.

Особенность обучения — в игровом формате, который позволяет сделать процесс получения знаний более увлекательным. Уроки адаптируются под ваш стиль занятий. Вы сразу увидите, какие задания выполнили правильно.

Согласно описанию, Duolingo используют богатейшие люди мира и учащиеся бесплатных средних школ в развивающихся странах.

















OpenLearn — сервис, который предоставляет свободный доступ к учебным материалам The Open University.

Сайт привлек почти 75 миллионов посетителей. Академические материалы включают в себя более 900 коротких курсов, тысячи статей, викторин и игр, сотни видео и аудио. Широкий выбор тем, начиная от греческой истории и заканчивая современной политикой.

Миссия проекта — разрушить барьеры на пути образования, охватывая миллионы учащихся каждый год с помощью бесплатных образовательных ресурсов.