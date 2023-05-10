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Том Хиддлстон и Марк Хэмилл снимутся в новой экранизации Стивена Кинга «Жизнь Чака»
67
Главный

Сегодня в 09:42

Том Хиддлстон и Марк Хэмилл снимутся в новой экранизации Стивена Кинга «Жизнь Чака»

Том Хиддлстон и Марк Хэмилл исполнят главные роли в новой экранизации Стивена Кинга «Жизнь Чака».

Хиддлстон будет играть главного героя, а Хэмилл исполнит роль его дедушки Альби. Режиссером адаптации выступит Майк Флэнаган, который ранее работал над фильмами «Доктор Сон» и «Призрак дома на холме». Он также напишет сценарий и спродюсирует ленту вместе с Тревором Мейси.

«Жизнь Чака» — рассказ из антологии Кинга «Если кровоточит» 2020 года. Сюжет посвящен биографии Чарлза Кранца в обратном порядке, начиная с его смерти от опухоли мозга в 39 лет и заканчивая его детством в доме с приведениями.

Книга «Если кровоточит» получила положительные отзывы от американских критиков. Права на экранизации сразу же разобрали студии: Netflix купил права на фильм по рассказу «Телефон мистера Харригана», а Бен Стиллер — на картину по рассказу «Крыса».

Источник: daily.afisha.ru

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