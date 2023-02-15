Tokyo International University. Студенты из Центральной Азии о том, как поступить и учиться в Японии

Студенты Tokyo International University рассказали об особенностях поступления и учебы в высшем учебном заведении в Японии.









Дильназ Елеусизова, 19 лет, город — Токио, студентка, @di_jp17

О выборе вуза

Я студентка второго курса и лидер Peer Assistant при Tokyo International University.

Когда мне было 14 лет, я уже училась по обмену в японской школе. Tokyo International University привлек меня своим местоположением. Первый и второй кампус находятся в часе езды от Токио, а новый кампус будет находиться в одном из 23 районов Токио — Тошима, на станции Икебукуро.

О поступлении

Процесс поступления сложный.

Во-первых, в университете три факультета, где можно учиться на английском языке: International Relations, Digital Business and Innovation и Business Economics. Из-за этого обязателен документ о подтверждении знания английского языка.

Во-вторых, во время поступления все студенты автоматически рассматриваются на получение гранта, но он варьируется от 30% до 100%. Чтобы получить 100% грант, нужно хорошее мотивационное письмо, рекомендации от учителей, отличные оценки, волонтерство.

В-третьих, при поступлении в Японию важно отправлять все документы физической почтой в офис университета.

Об особенностях обучения

Преимущество Tokyo International University — помощь в адаптации студентов к жизни в Японии. Хотя программа на английском, в Японии мало кто говорит на этом языке. Поэтому в университете есть Peer Assistans. Мы помогаем студентам с подключением сим-карт, открытием банковского счета, пропиской, страховкой, пенсией, подписанием договоров.

Нужно помнить, что университет предоставляет общежитие только на первый год обучения. Далее студенты должны сами находить квартиры.

Об атмосфере

Университет интернациональный. Осенью у нас был фестиваль, где студенты из разных стран готовили национальную еду и показывали выступления на сцене. Я ходила по кампусу в национальном платье. Все были в восторге от казахской национальной одежды!

Токио — огромный мегаполис, где постоянное движение и много людей. Город отлично подойдет экстравертам. Жить в самом Токио дорого, но на окраине города приемлемые цены. Большинство студентов подрабатывают в кафе, магазинах.

Чему научил университет

У нас отличные профессора. Они дают нам качественные знания.

Я бы рекомендовала университет тем, кто хочет побывать в Токио, но ищет программу на английском языке.

Данияр Берікұлы, 20 лет, город — Токио, студент, @jamayamami

О выборе вуза

Я второкурсник Tokyo International University.

Учеба за границей была моей мечтой и стремлением с малых лет. Во время учебы в НИШ Павлодар я узнал, что Tokyo International University предлагает обучение бизнесу и IT на английском языке.

О поступлении

В нашем университете у школьников из НИШ есть квота на двух грантников в год. Я один из них.

Для поступления мы отправляли в университет транскрипты оценок за последние три года, рекомендательные письма от двух учителей, мотивационное письмо и много других документов.

Я прошел два отборочных этапа. На первом отсеялось большинство претендентов. Во втором участвовало всего 11 человек. После того, как меня выбрали, дали контакт агентства, который предоставляет помощь с подготовкой документов на японскую визу.

Об особенностях обучения

Академическая жизнь университета насыщенная, но в то же время у каждого студента есть возможность заниматься своими делами. Есть баланс между учебой и личной жизнью.

Англоязычная программа предлагает три специальности: Digital Business and Innovation, Business Economics и International Relations. Я студент DBI. Преимущества моей специальности — возможность выбора направления и вариативность материалов. Мы можем выбрать IT или бизнес, или же найти баланс между двумя направлениями, например, Fintech.

У каждого предмета и преподавателя есть свои особенности. Один предмет может не включать в себя экзамены, в другом разрешается поднять оценку за решение специальных задач.

Отсюда исходит один значительный недостаток: при выборе предметов каждый студент становится игроком лотереи. Никто, особенно первокурсники, до конца не знают, что это за преподаватель и как он ведет тот или иной предмет.

Об атмосфере

Мне нравится атмосфера в университете.

Во-первых, администрация помогает студентам заселиться и оформиться в японском ЦОН.

Во-вторых, у нас красивые кампусы. Но вуз находится далеко от центра Токио. Следующей осенью в Икебукуро собираются открывать новый кампус.

В-третьих, тебе никогда не будет скучно. У меня есть друзья со всех частей света. В один момент ты сидишь на паре рядом со студентами из Шри-Ланки и Германии, а позже общаешься с британцем, перуанцем и южноафриканцем.

Чему научил университет

Я понял, что мое будущее зависит от меня. Важно, чем ты занимаешься в свободное время, чем интересуешься, с кем общаешься. Нужно постоянно искать подработки, стажировки, курсы, полезные связи и все, что может помочь в будущем.

Газиза Мади, 18 лет, город — Кавагое, студентка, @gazizasss

О выборе вуза

В прошлом году я окончила НИШ ФМН. Теперь я студент первого курса Tokyo International University по специальности «Цифровой Бизнес и Инновации».

Я выбрала этот вуз из-за возможности изучить новые культуры, расширить кругозор, получить бесценный жизненный опыт и качественное образование.

О поступлении

Для поступления нужно сдать такие экзамены, как IELTS, SAT. Внешкольные занятия, оценки, мотивационное и рекомендательные письма — важные составляющие вашей заявки. Надо сделать тщательный research по университетам и по стране, где вы хотите обучаться. Рекомендую научиться правильно расставлять приоритеты в школе и уделить особое внимание заполнению заявки.

Об особенностях обучения

У нас много международных студентов и профессоров. В Tokyo International University можно научиться чему-то интересному у представителей разных культур и открывать для себя новый мир каждый день.

Недостаток вуза — далекое расположение от Токио. Языковый барьер тоже может затруднить некоторые процессы и общение с японскими студентами, но это еще больше мотивирует учить японский.

Об атмосфере

Атмосфера в университете дружелюбная и теплая. Японцы вежливые и добрые, но закрытые. Не каждый может быстро привыкнуть и принять японскую культуру и их общественные нормы. В маленьких городках можно почувствовать спокойствие и медленную жизнь, а в больших городах ритм жизни другой. Это позволяет жить в контрасте и наслаждаться каждым моментом.

Чему научил университет

Университет научил меня быть более толерантной и открытой к другим культурам и глобально мыслить.

Адия Кобланды, 17 лет, город — Токио, студентка, @koblanndy

О выборе вуза

Я учусь на первом курсе Tokyo International University. Состою в ораторском комитете клуба TEDxTIU.

Мне всегда хотелось жить в разнообразном обществе. Я знала, что за границей получу ценный опыт и друзей со всего мира. Поэтому в 11 классе решила, что буду учиться в Японии. В Tokyo International University меня привлекла программа факультета и ее обширность.

О поступлении

В процессе поступления важно изучить всю информацию о выбранном университете. Тогда вы будете знать, какие качества и знания в нем ценятся.

Когда пишите эссе, наполняйте его тем, что считаете нужным. Университетам важно услышать ваш голос и увидеть вашу индивидуальность.

Об особенностях обучения

Преимущества вуза — программа и политика заведения. Но не все представители университета знают английский язык, что усложняет коммуникацию и создает некоторые проблемы.

Об атмосфере

Жизнь и учеба в Японии превзошла все мои ожидания. Менталитет людей отличается от того, к чему мы привыкли в Казахстане. Люди вежливые, тихие и более закрытые.

Жизнь в Токио никогда не стоит на месте. Сложно описать атмосферу этого города.

Чему научил университет

Университет научил коммуникации и умению работать даже в стрессовых условиях.

Tokyo International University дает возможность не только учиться, но и работать, заниматься хобби и участвовать в стажировках.