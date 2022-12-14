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Titan Gaming выиграли турнир международный турнир по PUBG MOBILE
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Сегодня в 10:25

Titan Gaming выиграли турнир международный турнир по PUBG MOBILE

С 1 по 12 декабря на Бали прошел первый в истории острова и 14-й для мира чемпионат по киберспорту, в котором приняли участие 109 стран. Командам предлагалось посоревноваться за призовые места в региональных и национальных квалификациях в таких дисциплинах, как: DOTA 2, CS:GO, Mobile Legends, PUBG MOBILE и Fighting games.

В дисциплине PUBG MOBILE первое место и 50 000 долларов забрали ребята Казахстана из команды Titan Gaming, обойдя своих соперников из команд FIRE FLUX, Турция и R8, Саудовская Аравия.

Источник: zakon.kz

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#казахстанцывмире #киберспорт #чемпионатмира #игры #pubg
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.