Titan Gaming выиграли турнир международный турнир по PUBG MOBILE

С 1 по 12 декабря на Бали прошел первый в истории острова и 14-й для мира чемпионат по киберспорту, в котором приняли участие 109 стран. Командам предлагалось посоревноваться за призовые места в региональных и национальных квалификациях в таких дисциплинах, как: DOTA 2, CS:GO, Mobile Legends, PUBG MOBILE и Fighting games.

В дисциплине PUBG MOBILE первое место и 50 000 долларов забрали ребята Казахстана из команды Titan Gaming, обойдя своих соперников из команд FIRE FLUX, Турция и R8, Саудовская Аравия.

Источник: zakon.kz



