Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
tin-koff-razreshil-podtverzhdenie-platezhey-cherez-selfi
«Тинькофф» разрешил подтверждение платежей через селфи
76
/
/

Сегодня в 10:22

«Тинькофф» разрешил подтверждение платежей через селфи

В официальном приложении «Тинькофф» появилась возможность подтверждения операций по селфи. Проверка с помощью камеры телефона будет использоваться в качестве альтернативы стандартным способам верификации.

Пользователи «Тинькофф» теперь смогут подтверждать операции по селфи. Функция подтверждения операции по селфи доступна в приложении «Тинькофф» на Android и iOS, начиная с версии 5.10.

Если система зафиксирует, что клиент совершает нехарактерные для него операции или проводит их с нового устройства, то ему будет предложено включить камеру телефона и посмотреть в нее перед проведением платежа.

Источник: rb.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #безопасность #тинькофф #фотография #тинькоффбанк
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В столице пройдет международный турнир Nur-Sultan Open
555
Новый совместный клип от Крида и Моргенштерна
672
12 августа в Астане пройдет концерт всемирно известной рок-группы Limp Bizkit
1681