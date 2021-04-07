«Тинькофф» разрешил подтверждение платежей через селфи

В официальном приложении «Тинькофф» появилась возможность подтверждения операций по селфи. Проверка с помощью камеры телефона будет использоваться в качестве альтернативы стандартным способам верификации.
Пользователи «Тинькофф» теперь смогут подтверждать операции по селфи. Функция подтверждения операции по селфи доступна в приложении «Тинькофф» на Android и iOS, начиная с версии 5.10.
Если система зафиксирует, что клиент совершает нехарактерные для него операции или проводит их с нового устройства, то ему будет предложено включить камеру телефона и посмотреть в нее перед проведением платежа.
Источник: rb.ru