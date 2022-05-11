Тимур Тажбаев о том, как казахстанские художники могут продавать работы в виде цифровых токенов

Поговорили с одним из основателей проекта Urpaq.NFT, который создает цифровые токены из работ казахстанских художников, продвигает и продает их.





Тимур Тажбаев, co-founder of Urpaq.NFT, @urpaq.nft

О проекте Urpaq.NFT





Проект Urpaq.NFT начался год назад. Технология NFT показалась интересной. Мы собрали казахстанских художников и выставили их готовые работы в виде цифровых токенов.

По мере развития сформировали для себя видение: мы боремся с цифровым неравенством. Цель сообщества — сделать так, чтобы у парня из Талдыкоргана были такие же возможности для выставления работ в NFT, как и у его сверстника в Бронксе. Объединяем казахстанских художников и знакомим мир с нашей культурой.

Сегодня сообщество состоит из 22 участников. Это не только художники, но и программисты, дизайнеры, инвесторы, композиторы, специалисты по графике — представители творческих профессий.

Одна из последних проданных работ — картина по мотивам Январских событий в Алматы. Это «чистая» продажа, то есть мы не знаем покупателя. Цена — 0,4 Ethereum или около 1300 $. Все полученные деньги, за исключением комиссии, отправили в благотворительный фонд, который помогает городу.

Что такое NFT

NFT — часть такого явления, как Crypto. Условно можно представить станок, который выпускает одинаковые конфеты. Это криптовалюты, такие как биткоин. Он называется стандартным протоколом. Затем придумали новый станок, который выпускает уникальные конфеты. Это и есть NFT.

Точкой отсчета NFT индустрии можно считать 2017 год. Тогда был создан OpenSea — самый крупный маркетплейс цифровых токенов. Сегодня он занимает половину всех транзакций.

Процесс создания NFT называется «минтом». Другой важный термин — «дроп». Он означает передачу токена на другой кошелек или выставление на продажу.

Первые «дропы», вероятнее всего, будут покупать такие же художники для взаимной поддержки. Также токен могут приобрести «перекупщики», чтобы затем продать по более высокой цене. Третий вариант — незнакомый человек, которому просто понравилась картина. Таких меньше всего.

Для художников NFT — это как новый вид кисти, инструмент, который позволяет творить шире.

Искусство в этой сфере занимает маленькую долю. Большая часть используется в играх, например, для развития персонажей. Кроме того, невзаимозаменяемые токены могут быть представлены как подтверждающие документы. Пример: купчая на дом.

Как создать и продать NFT

Создание NFT — процесс несложный. Необходимо открыть криптокошелек, например, MetaMask и подключить его к маркетплейсу. Затем заполнить форму и загрузить изображение.

NFT — авторский продукт. В нем все должно быть оригинальным. Желательно, чтобы кроме картинки было что-то еще: анимация, музыка. Также нужно добавить описание и заниматься продвижением. Поэтому токен — плод работы множества специалистов.

Для продвижения NFT мы используем несколько площадок. Twitter — основная социальная сеть, в которой публикуем все новости.

Хороший NFT — плод работы множества специалистов

В Discord участвуем в сообществах, которые позволяют нам быть «в теме» и не отставать от трендов сферы. В Telegram есть чат нашего сообщества, там же следим за русскоязычными каналами. Один из лучших — NFT Bastards.

Мы не используем рекламу. Считаем, что она неэффективна. Криптовалюта — это субкультура, в которой нет места корпорациям. Здесь важно личное общение.

О трендах

В 2022 году доминируют два главных тренда.

Первый — появление большой игры. Уже созданы игровые проекты, в которых можно зарабатывать, но техническое качество у них не высокое. Поэтому вся индустрия ждет прихода крупных компаний. Один из вероятных претендентов — Microsoft.

Второй тренд — децентрализованные автономные организации — группы людей, которые собирают деньги и покупают определенный предмет, например, картину, и раздают права на его владение среди участников. Это похоже на инвестиции, если учитывать, что стоимость купленного будет расти.

Для NFT придумывают разные технологические применения. К примеру, Виталик Бутерин — сооснователь Ethereum, недавно писал об идее сделать токен непередаваемым. В них можно будет хранить портфолио художников.

О планах

Мы работаем над коллекцией «Сакское золото». Идея в том, чтобы оцифровать элементы костюма золотого человека. К каждому изображению хотим отправлять реальную реплику из золота.

Запускаем проект, в котором пользователь сможет создать собственного NFT-аватара.

Также сотрудничаем с художниками, которые создают проекты на социальные темы, помогаем им разместиться и продать работы.