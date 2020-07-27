Тимур Бекмамбетов завершил съемки screenlife-проекта «#хочувигру»

МТС Медиа и продюсерская компания Тимура Бекмамбетова Bazelevs завершили съемки остросюжетного проекта «#хочувигру», созданного по мотивам нашумевшей истории о смертельно опасной игре в соцсетях, в которой участвуют дети и подростки. Фильм расскажет историю девочки, чья младшая сестра покончила с собой — в попытке разобраться, что произошло на самом деле, она решается на игру, стремясь остановить кураторов «группы смерти». Картина, как и многие последние проекты Bazelevs, выполнена в формате screenlife.

Режиссером фильма выступила Анна Зайцева, она же написала сценарий совместно с Евгенией Богомяковой и Ольгой Клемешевой. Главные роли исполнили Анна Потебня, Тимофей Елецкий, Екатерина Стулова, Диана Шульмина, Ольга Пипченко, Полина Ватага, Павел Юлку и Даниил Киселев.

Продюсеры планируют, что картина станет первым в России проектом, который выйдет одновременно в двух форматах: полнометражный фильм получит кинотеатральный релиз, а вместе с ним в онлайн-кинотеатре МТС ТВ пройдет онлайн-премьера расширенной версии в виде сериала.

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: kinopoisk.ru