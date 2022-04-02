Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
time-predstavil-spisok-100-samyh-vliyatel-nyh-kompaniy-goda
Time представил список 100 самых влиятельных компаний года
131
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:45

Time представил список 100 самых влиятельных компаний года

Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных компаний года. В него вошли организации, работающие в областях здравоохранения, развлечений, технологий и других.

Издание попросило специалистов из различных сфер выбрать наиболее значимых бизнес-игроков. Их оценили по ряду критериев, в том числе по воздействию на мир, инновационности, амбициозности и успешности.

В результаты были названы 100 компаний, их разделили на категории: «Пионеры», «Титаны», «Лидеры», «Инноваторы» и «Разрушители».

В первую категорию попали медиакомпания Kaling International, NFT-платформа Opensea и занимающаяся космическим туризмом Axiom Space.

Среди «Титанов» оказались Amazon, Pfizer, Alphabet, United Airlines, Maersk, Ford, Meta, Microsoft, Apple, Walmart, Nvidia, Disney и Netflix.

В перечень «Лидеров» включили звукозаписывающую компанию Hybe — ей принадлежат права на группу BTS, Spotify, Airbnb, Alaska Airlines, Sony, Balenciaga, Reddit, Revolut и Sotheby’s.

В топе инноваторов можно найти Moderna, проект Grammarly, онлайн-сообщество женщин Peanut и компанию по производству растительного молока Perfect Day.

Главными «Разрушителями» года признали Engine No. 1, TikTok, сеть кинотеатров AMC, онлайн-ретейлер Shein и разработчик шпионского ПО NSO Group.

Полный список компаний можно посмотреть по ссылке.

Источник: daily.afisha.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#компании #рейтинг #time #влиятельныелюди #журнал
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Концерт группы «Грибы» в Астане
2667
Новости на 8 апреля: образовательный проект от Эрмитажа и победа фильма о Мангистау
1045
В Узбекистане будет создана новая авиакомпания Humo Air
1041
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.