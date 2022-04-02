Time представил список 100 самых влиятельных компаний года

Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных компаний года. В него вошли организации, работающие в областях здравоохранения, развлечений, технологий и других.

Издание попросило специалистов из различных сфер выбрать наиболее значимых бизнес-игроков. Их оценили по ряду критериев, в том числе по воздействию на мир, инновационности, амбициозности и успешности.

В результаты были названы 100 компаний, их разделили на категории: «Пионеры», «Титаны», «Лидеры», «Инноваторы» и «Разрушители».

В первую категорию попали медиакомпания Kaling International, NFT-платформа Opensea и занимающаяся космическим туризмом Axiom Space.

Среди «Титанов» оказались Amazon, Pfizer, Alphabet, United Airlines, Maersk, Ford, Meta, Microsoft, Apple, Walmart, Nvidia, Disney и Netflix.

В перечень «Лидеров» включили звукозаписывающую компанию Hybe — ей принадлежат права на группу BTS, Spotify, Airbnb, Alaska Airlines, Sony, Balenciaga, Reddit, Revolut и Sotheby’s.

В топе инноваторов можно найти Moderna, проект Grammarly, онлайн-сообщество женщин Peanut и компанию по производству растительного молока Perfect Day.

Главными «Разрушителями» года признали Engine No. 1, TikTok, сеть кинотеатров AMC, онлайн-ретейлер Shein и разработчик шпионского ПО NSO Group.

Полный список компаний можно посмотреть по ссылке.

Источник: daily.afisha.ru