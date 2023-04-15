Time опубликовал список самых влиятельных людей 2023 года



«Титаны»

Лорен Пауэлл — вдова основателя Apple Стива Джобса. В 2022 году она вместе с друзьями и близкими предпринимателя запустила «архив» в его честь. В 2023 проект выпустил книгу — сборник интервью, речей и переписок Джобса.

Илон Маск — глава Tesla и SpaceX, сооснователь Neuralink и владелец Twitter.

Гендиректор TikTok Чжоу Шоуцзы.

Угур Шахин и Озлем Тюреджи — супруги и основатели компании BioNTech, которая в 2020 году вместе с Pfizer разработала действенную вакцину против Covid-19.

«Новаторы»

Глава Disney Боб Айгер.

«Пионеры»

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Компания разработала чат-бота ChatGPT.

Робин Цзэн — основатель и глава китайской компании Contemporary Amperex Technology (CATL). Она производит и поставляет аккумуляторы для электромобилей — в том числе для Tesla, Ford и других автопроизводителей.

Основательница отдела по этике ИИ в Google Маргарет Митчелл. Она критиковала компанию за попытки цензурировать негативные отзывы о своих продуктах. В 2021 году её уволили из Google.

«Кумиры»

Основатель бренда Patagonia Ивон Шуинар — в 2022 году он отдал свою компанию некоммерческой организации, которая будет тратить всю прибыль на борьбу с изменением климата.





Time опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей 2023 года. Он разделен на шесть категорий: артисты, новаторы, титаны, кумиры, пионеры и лидеры. В него попали и известные предприниматели.