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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Time опубликовал список самых влиятельных людей 2023 года
47
Главный

Сегодня в 10:33

Time опубликовал список самых влиятельных людей 2023 года

Time опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей 2023 года. Он разделен на шесть категорий: артисты, новаторы, титаны, кумиры, пионеры и лидеры. В него попали и известные предприниматели.

«Титаны»
Лорен Пауэлл — вдова основателя Apple Стива Джобса. В 2022 году она вместе с друзьями и близкими предпринимателя запустила «архив» в его честь. В 2023 проект выпустил книгу — сборник интервью, речей и переписок Джобса.
Илон Маск — глава Tesla и SpaceX, сооснователь Neuralink и владелец Twitter.
Гендиректор TikTok Чжоу Шоуцзы.
Угур Шахин и Озлем Тюреджи — супруги и основатели компании BioNTech, которая в 2020 году вместе с Pfizer разработала действенную вакцину против Covid-19.
«Новаторы»
Глава Disney Боб Айгер.
«Пионеры»
Гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Компания разработала чат-бота ChatGPT.
Робин Цзэн — основатель и глава китайской компании Contemporary Amperex Technology (CATL). Она производит и поставляет аккумуляторы для электромобилей — в том числе для Tesla, Ford и других автопроизводителей.
Основательница отдела по этике ИИ в Google Маргарет Митчелл. Она критиковала компанию за попытки цензурировать негативные отзывы о своих продуктах. В 2021 году её уволили из Google.
«Кумиры»
Основатель бренда Patagonia Ивон Шуинар — в 2022 году он отдал свою компанию некоммерческой организации, которая будет тратить всю прибыль на борьбу с изменением климата.
Источник: vc.ru


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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.