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Аниме-сериал «Война Рохиррима» по мотивам «Властелина Колец» выйдет весной 2024 года
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Сегодня в 09:30

Аниме-сериал «Война Рохиррима» по мотивам «Властелина Колец» выйдет весной 2024 года

Аниме-сериал «Война Рохиррима», действие которого развернется во вселенной «Властелина Колец», появится на экранах 12 апреля 2024 года.

Проект выпустят кинокомпании New Line Cinema и Warner Bros. Animation. Действие шоу развернется за два века до событий «Хоббита» и «Властелина Колец». «Война Рохиррима» расскажет о подвигах короля Рохана — Хельма Хаммерхенда, а также создании Хельмовой Пади.

Режиссером аниме выступает Кэндзи Камияма, продюсером является Джозеф Чоу из студии Sola Entertainment. Они оба работали над телесериалом «Бегущий по лезвию: Черный лотос». Также над шоу работает Филиппа Бойенс, участвовавшая в написании сценариев к фильмам Питера Джексона.

Бойенс стала исполнительным продюсером «Войны Рохиррима». Сценарием аниме занимается ее дочь Фиби Гиттинс, а также Арти Папагеоргиу. Они берут за основу наработки Джеффри Аддисса и Уилла Мэтьюса.

Среди других участников команды — лауреаты «Оскара» Ричард Тейлор, Алан Ли и иллюстратор Джон Хоу, оформлявший книги Джона Рональда Руэла Толкина.

Источник: daily.afisha.ru

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