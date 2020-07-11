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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Тима Белорусских показал «Фотопленку»
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Сегодня в 11:10

Тима Белорусских показал «Фотопленку»

Тима Белорусских выпустил новый клип «Фотопленка». Сингл вышел в апреле 2020 года года, он посвящен теме разрыва отношений. Тима — единственный персонаж видео, которое стилизовано под кадры потертой фотопленки.



Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: @timabelorusskih

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#тимабелорусских #новыйклип
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