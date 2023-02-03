Тилек Мамутов о том, как стал первым кыргызстанцем в Google и проработал в компании 11 лет

Познакомились с первым кыргызстанцем в Google и узнали об его опыте работы в компании, что он советует новичкам, и чем занимается теперь.

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Тилек Мамутов, город — Бишкек, основатель Outtalent, ex-сотрудник Google, @tilekgram

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О переезде

Я родился в Кыргызстане. Учился в АУЦА на программиста.

До разработки моей любовью была математика. ​ А интерес к программированию начался со школьного советского компьютера «Корвет». Когда я узнал про IT-сферу, понял, что здесь можно креативить. И моей первой работой стало создание сайта для университета. Со временем я получал все больше и больше проектов.

В 2006 году я получил письмо, в котором было написано: «Не хотите ли вы поработать в Google?». Я сильно удивился, подумал, что это розыгрыш. Но оказалось, что это действительно был Google. В университете нам дали домашнее задание: сделать онлайн-резюме. Так на меня и наткнулись.

В первый раз я не прошел интервью. Но после нескольких месяцев подготовки прошел в Google в Ирландии. 2 апреля 2007 года начал работу в компании. Стал первым кыргызстанцем в Google. До меня из Центральной Азии там работал только парень-узбекистанец, но он окончил школу и университет в США.

О работе в Google

В Google я проработал 11 лет: 6 лет в Ирландии, 1 год в Швейцарии и 4 года в Кремниевой Долине. Трудился над Google, Gmail, YouTube, Android. Также помогал запускать Google Translate в нашем регионе и переводил продукты на казахский, кыргызский, узбекский языки. Какое-то время был представителем Google для развития нового бизнеса по Центральной Азии. Последние четыре года работал в Google X, где трудился над воздушными шарами, которые раздают интернет. Кроме этого, у меня был проект по машинному обучению, который добился семизначных цифр доходов в год. После этого я решил, что хочу заниматься образованием, и открыл компанию.

Google — это про любовь к людям и инвестиции в человеческие ресурсы





Google — это про любовь к людям и инвестиции в человеческие ресурсы. Порой кажется, что это веселая и не совсем серьезная компания. Даже подготовка к первому апрелю ведется за полгода.

Google — это также равноправная компания. Я сам общался с Сергеем Брином, писал вице-президентам. Круто, что они общаются с тобой как с равным. Еще один большой плюс — инфраструктура для инженеров и большой бюджет. ​

О работе Outtalent

Теперь у меня своя компания Outtalent. Мы помогаем программистам по всему миру попасть на работу в Tech-компании. Около 70 людей из Центральной Азии и других стран устроились в топовые Big Tech и Trading-компании с нашей помощью. ​

Про нас узнают либо через социальные сети, либо от знакомых. Иногда мы сами пишем людям в Linkedin. Проводим техническое собеседование, Сoding test, поведенческое собеседование. И если считаем, что человек за несколько месяцев сможет вырасти до уровня Google, то предлагаем вместе поработать.

Мы предлагаем лекции, семинары, mock-интервью с менторами и внутри сообщества. Когда человек заканчивает программу, подаем резюме выпускников через менторов, рекрутеров, менеджеров, чтобы увеличить их шансы на трудоустройство. В среднем наши ребята получают по два оффера. Мы также помогаем им торговаться, к примеру, для того, чтобы получить большую зарплату. После того как человек подписывает оффер и начинает работу, мы предлагаем нетворкинг. Классно, что при переезде в другую страну, там у тебя уже есть знакомые. Нам хочется помогать людям на протяжении всей карьеры, а не просто попасть в компанию. ​

Рекомендации

Новичкам советую изучать Python. Java Script на втором месте.

Новичкам советую изучать Python





Насчет языка программирования есть две философии. Первая — «Хороший программист научится быстро». Это философия Google и Meta. Вторая — «Мы хотим, чтобы программист был экспертом в своем языке и создавал пользу. У нас нет времени, пока ты будешь изучать язык». На этом сфокусированы не только трейдинговые компании, но и некоторые технологические.

Если вы хотите работать в топовых компаниях, желательно выработать навык быстрого изучения нового языка программирования и технологий. ​