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TikTok откроет представительства в Астане и Алматы
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27.10.2022

TikTok откроет представительства в Астане и Алматы

TikTok откроет представительства в Астане и Алматы.

«Аудитория в Казахстане творческая, и люди пользуются платформой, чтобы выразить себя. Мы видим большое количество музыкантов, учителей, молодых мам, которые создают новый контент на платформе. Мы как платформа хотим быть ближе к нашему сообществу. Поэтому этой осенью мы открываем представительство в Казахстане. И мы будем рады выпускать большее количество проектов с образовательными организациями, с государством, делая контент в TikTok максимально интересным и полезным», — сообщила Анастасия Панина, директор TikTok Global Business Solutions в Восточной Европе и будущий руководитель TikTok Kazakhstan

Источник: tengrinews.kz

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#астана #казахстан #алматы #tiktok #представительство
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