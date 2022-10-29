TikTok откроет представительства в Астане и Алматы.

«Аудитория в Казахстане творческая, и люди пользуются платформой, чтобы выразить себя. Мы видим большое количество музыкантов, учителей, молодых мам, которые создают новый контент на платформе. Мы как платформа хотим быть ближе к нашему сообществу. Поэтому этой осенью мы открываем представительство в Казахстане. И мы будем рады выпускать большее количество проектов с образовательными организациями, с государством, делая контент в TikTok максимально интересным и полезным», — сообщила Анастасия Панина, директор TikTok Global Business Solutions в Восточной Европе и будущий руководитель TikTok Kazakhstan

Источник: tengrinews.kz