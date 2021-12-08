TikTok назвал самые популярные песни для создания видео в 2021 году

В России главным хитом стала композиция «Моя голова винтом» исполнителя Kostrimin. На втором месте расположился трек Гербера «Уляля». Третью позицию занял Konfuz с песней «Ратата».

На четвертой строчке оказались Cheese People с треком Wake Up! — он был выпущен еще в 2008 году, но хитом на платформе стал спустя 13 лет. Пятерку замыкает Rakhim с треком «Синий Lamborghini».

Топ композиций в мире выглядит следующим образом:

— Masked Wolf — Astronaut in the Ocean

— Måneskin — Beggin'

— Popp Hunna — Adderall

— ElyOtto — SugarCrash!

— The Kid Laroi и Джастин Бибер — Stay.





Социальная сеть TikTok назвала самые популярные треки, которые юзеры использовали при создании видео в 2021 году.