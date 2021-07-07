TikTok начал тестировать персонализированные видео от звезд

Пользователи смогут купить поздравление с днем рождения и другие видео от популярных авторов.

TikTok тестирует Shoutouts — зрители могут заказать любимым авторам поздравление с днем рождения, короткий разговор и другое. Поклонники смогут платить через приложение во внутренней валюте TikTok, которая также используется для покупки подарков в прямых эфирах.

Под видео создателей, которым TikTok открыл функцию Shoutouts, появится красная кнопка. В правилах на странице заказа указано, что пользователь должен отправить запрос с предоплатой. После у автора есть три дня, чтобы принять запрос, или деньги вернутся. После есть неделя, чтобы отправить готовое видео заказчику в сообщениях.

Источник: vc.ru