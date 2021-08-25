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TikTok может добавить в приложение эффекты дополненной реальности
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Сегодня в 09:58

TikTok может добавить в приложение эффекты дополненной реальности

TikTok запустил платформу Effect Studio для создания эффектов дополненной реальности и предложил заинтересованным разработчикам подписаться на ранний доступ.

Чтобы зарегистрироваться на платформе, разработчики должны указать свое имя, адрес электронной почты, информацию об учетной записи в TikTok, название компании, которую они представляют, а также информацию об опыте в создании AR-эффектов и примеры своих работ.

На сайте также спрашивается, какую ОС разработчики используют на своем компьютере: macOS или Windows, и будут ли они тестировать Effect Studio для рабочих или личных целей.

Источник: incrussia.ru

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