«TikTok — это трамплин», — Адалят Бакиева из Yolo House о карьере, музыкальном творчестве и постоянном развитии

Познакомились с Адалят — участницей Yolo House. Девушка рассказала о том, как начала карьеру в TikTok и о первых шагах в музыкальной индустрии.





Адалят Бакиева, 19 лет, город — Алматы, блогер, певица, @adaliattaa, TikTok

О себе

Я обычный человек: блогер, TikTok-автор, танцор. Участница Yolo House с момента первого состава, который был собран еще 2 октября 2020 года.

Еще я певица. У меня есть две песни, которые я написала сама.

Как пришла в TikTok

Было трудно не узнать о TikTok. В 2020 году был карантин. Делать особо было нечего. И как раз платформа начала набирать популярность среди моих друзей и интернет-пользователей.

Люди, видео которых залетали в TikTok, сразу поняли тренд, начали снимать ролики и набирать первые просмотры, подписчиков. В конце концов, любой человек, который хейтил TikTok, пришел к нему, начал изучать платформу. Так поступила и я. Зарегистрировалась, начала смотреть видеоролики, и мне понравилось.

Я быстро поняла, что TikTok — это не просто развлечение



Сначала мои видео не набирали много просмотров. Но когда я поняла, что нужно просто пробовать, пробовать, пробовать, у меня появился первый ролик на миллион просмотров. Я начала активно набирать аудиторию.

Я быстро поняла, что TikTok — это не просто развлечение. Знала, что я не хуже других, и тоже хотела стать популярной. Видела на примере YouTube- и Instagram-блогеров, что блогинг — это крутая сфера, где можно зарабатывать деньги.

Я снимаю танцевальные видео. Слежу за тем, чтобы картинка была качественной: у меня много света, аппаратуры. В начале, когда я только набирала подписчиков, была просто автором, за которым интересно следить, наблюдать, как он добивается целей. Теперь же мне надо поддерживать свой статус.

О Yolo House

Когда я набрала 160 000 подписчиков, меня пригласили в Yolo House. Помогли не только высокие просмотры и аудитория. Продюсеры обращали внимание и на личные качества. Если бы я была популярной, но со сложным характером, вряд ли бы подошла.

Родители отреагировали на мое решение присоединиться к ребятам положительно. Но сначала папа был против, чтобы я уезжала. Мне было 17 лет, хотелось пожить в доме с другими блогерами — это ведь что-то необычное и новое. В результате меня отпустили при условии, что я буду приезжать домой по выходным.

Первое время в хаусе мы находились в состоянии эйфории. Нам все нравилось, и мы сильно хотели работать вместе. Все эти чувства до сих пор с нами. Но теперь каждый больше занимается личным развитием. Это вполне нормально и ожидаемо.

Самая большая сложность — найти свой стиль



У нас академический хаус, к примеру, Хома и Ренди уже выпустились. Все как в школе: приходят новые, уходят те, кто уже вырос и готов двигаться дальше самостоятельно. Для этого мы все развиваем личностные качества и навыки: ходим на вокал, танцы, актерское мастерство и не только.

В Yolo House я была самая маленькая по подписчикам. Это оказывало определенное давление, потому что я постоянно сравниваю себя с другими. Но также это мотивировало меня работать еще больше. По расписанию мы с 12:00 до 20:00 должны были заниматься съемками, уроками. Сразу после этого, в 20:00 я ложилась спать, просыпалась в 05:00 утра и снимала 10 видео. Делала так каждый день и набрала первый миллион подписчиков.

Самая большая сложность — найти свой стиль. Многие люди копируют других, пытаются пройти по чужому пути. Да, это может сработать, но вас всегда будут сравнивать с теми, на кого вы пытались быть похожими.

О музыкальной карьере

Я с детства хотела петь. У меня склонность к музыкальному письму от бабушки. Я быстро могу написать песню, мне это всегда легко давалось. Одну из своих песен я написала за восемь часов. А текст песни «Новая страница» в коллаборации с Алиной Ким я поменяла за 15 минут до записи.

Когда я пишу песни о своих чувствах, они получаются немного истерическими, не для общего прослушивания. Поэтому вдохновение я ищу в собственных фантазиях, в голове. Мне легко придумывать всякое. Когда я слышу биты, сразу представляю разные картины.

Всего у меня три официально выпущенные песни. Также у меня есть одна демка, которую я хочу выпустить совместно с каким-нибудь блогером.

Хочу и дальше развиваться в этом направлении, записать альбом.

О влиянии TikTok

TikTok открыл мне многие двери. Для меня TikTok — это трамплин. Я могу жить так, как хотела в детстве. Занимаюсь любимым делом и точно знаю, что буду делать дальше.