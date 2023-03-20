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The Weeknd выпустил делюкс-версию своего альбома Starboy
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Новости

Сегодня в 10:53

The Weeknd выпустил делюкс-версию своего альбома Starboy

Канадский певец The Weeknd выпустил расширенное издание своего третьего студийного альбома Starboy, отмеченного премией «Грэмми».

Делюкс-версия включает 18 оригинальных композиций и три дополнительных. Треклист дополнили недавний ремикс Die For You с Арианой Гранде, ремикса Kygo на Starboy и альтернативная запись Reminder с A$AP Rocky и Young Thug.

Четырехкратно платиновый альбом Starboy увидел свет в ноябре 2016 года. В записи пластинки приняли участие Daft Punk, Лана Дель Рей, Кендрик Ламар и Future. В 2021 году по случаю годовщины сборника певец показал музыкальное видео на трек Die for You.

Источник: afisha.ru

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