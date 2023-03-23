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The Weeknd вошел в Книгу рекордов Гиннесса
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Главный

Сегодня в 11:56

The Weeknd вошел в Книгу рекордов Гиннесса

33-летний артист стал первым музыкантом, который преодолел отметку в 100 миллионов ежемесячных слушателей в Spotify. Также он достиг рекордного числа ежемесячных слушателей на платформе — 111,4 миллионов. Причем The Weeknd лидирует с большим отрывом от остальных исполнителей. Так, число ежемесячных слушателей Майли Сайрус, которая заняла второе место среди самых прослушиваемых артистов в Spotify, составляет почти на 30 миллионов меньше — 82,4 миллионов.

В 2016 году The Weeknd артист уже был занесен в Книгу рекордов Гиннеса за самый популярный альбом в Spotify, а также за самое большое количество недель подряд в топ-10 Billboard Hot 100 для сольного исполнителя-мужчины.

Источник: snob.ru

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