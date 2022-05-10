The St. Regis Astana, Hilton Tashkent City Hotel и еще 8 отелей в Центральной Азии с открытыми вакансиями

Казахстан





Администратор Представительского клуба в Sheraton Nur-Sultan Hotel

Город: Нур-Султан

Обязанности:

— выполнение плана продаж абонементов и спортивных товаров

— обеспечение качественного сервиса клиентам клуба

— контроль работы тренеров и технического персонала.

— прием телефонных звонков, ведение записей пациентов.

Требования:

— высшее образование, грамотная речь, внимательность

— знание ПК

— умение решать любые вопросы

— умение работать с программой R-Keeper

— владение русским, казахским и английским языками.

Сотрудник по работе с гостями в The St. Regis Astana





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— поддерживать высокие стандарты обслуживания

— быть дружелюбным и вежливым

— предугадывать потребности гостей, обеспечивать индивидуальное обслуживание

— понимание и знание всех услуг отеля.

Требования:

— иметь опыт работы с клиентами

— презентабельный вид

— навыки обслуживания гостей, высоко развитые навыки коммуникации

— компьютерная грамотность

— ответственность и надежность.





Дизайнер в Astana Marriott Hotel



Город: Нур-Султан

Обязанности:

— подготовка промо и макетов для социальных сетей, меню для всех ресторанов отеля, открыток, пригласительных билетов

— подготовка рекламных макетов и презентаций.

Требования:

— желателен опыт работы с сетевыми отелями и ресторанами

— работа будет осуществляться по заказу, с закрытием акта выполненных работ ежемесячно от Исполнителя.





Носильщик в InterContinental Almaty









Город: Алматы

— гостеприимно встречать гостей— рассказывать об услугах отеля— открывать двери— помогать гостям с их багажом.

— разговорный английский

— возможность работать посменно.

Кыргызстан



Ресепшионист в Jannat Hotels & Resorts

Город: Бишкек

Обязанности:

— прием заявок и их обработка

— составление необходимой документации: графиков заезда, карты движения номерного фонда

— прием заявок осуществляется по телефону, факсу, по почте, с помощью компьютерных систем бронирования.

Требования:

— опыт работы в соответствующей сфере приветствуется

— знание английского языка обязательно, знание программ бронирования, знание программы 1С

— коммуникабельность, презентабельность, вежливость

— знание дополнительных иностранных языков — преимущество.





Ресепшионист в Golden Dragon Hotel Bishkek

Город: Бишкек

Обязанности:

— бронирование номеров

— деловая переписка, прием звонков

— оформление заезда и выезда гостей

— прием оплаты за услуги отеля.

Требования:

— опыт работы в сфере обслуживания будет преимуществом

— хорошее знание английского и русского языков

— пунктуальность, ответственность

— умение работать в команде.

Узбекистан





Администратор на ресепшен в Wyndham Tashkent













Город: Ташкент

Обязанности:

— осуществление заселения, регистрации и выписка гостей

— распределение номеров под заезд

— прием заказов от гостей на транспортное обслуживание

— продажа номеров при отсутствии предварительного бронирования

— следить за своевременностью оплаты гостей, за проживание и дополнительные услуги.

Требования:

— знание русского, английского языков обязательно

— опыт работы в аналогичной должности желателен.





Старший смены по приему и размещению гостей в Hyatt Regency Tashkent





Город: Ташкент

Обязанности:

— контролировать предоставление сотрудниками Службы размещения и приема гостей исключительного сервиса

— рассматривать жалобы всех гостей и внутренних потребителей

— лично удостоверяться, что гости получают наилучший сервис во время регистрации и выписки

— содействовать руководству Службы размещения и приема гостей в эффективном управлении отделом, согласно установленным стандартам

— контролировать точное внесение всех деталей по проживанию гостей, согласно принципам ведения базы данных.

Требования:

— не менее трех лет опыта работы на ресепшн

— опыт работы старшим ресепшионистом не менее года

— знание русского и английского языков обязательно, знание узбекского языка приветствуется

— знание офисной техники

— ответственность, исполнительность, умение работать в команде.





Консьерж в Hilton Tashkent City Hotel













Город: Ташкент

Обязанности:

— участвовать в процессе повышения качества обслуживания

— предоставить гостям информацию об использовании VIP-залов аэропорта

— информировать гостей гостиничного комплекса или другого объекта размещения об основных и дополнительных услугах

— хранить ключи от гостиничных номеров или других объектов размещения.



Требования:

— хорошее знание письменного, разговорного узбекского и английского языков, желателен русский язык

— опыт и готовность работать в команде, умение руководить командой

— умение работать самостоятельно

— компьютерная грамотность.





Супервайзер департамента баров и ресторанов в Radisson Blu Hotel Tashkent

Город: Ташкент

Обязанности:

— организация работы ресторана, бара, банкетной службы

— организация работы персонала

— обеспечение условий для качественного обслуживания гостей ресторана

— обеспечение соблюдения персоналом стандартов обслуживания

— рассмотрение претензий гостей ресторана, бара.

Требования:

— опыт работы на аналогичной должности не менее двух лет

— свободное владение русским и английским языками

— хорошие коммуникативные навыки, активность, мобильность, оперативность, ответственность, высокий уровень организованности, позитивность, доброжелательность

— грамотно поставленная разговорная и письменная речь

— умение работать в команде.