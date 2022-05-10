The St. Regis Astana, Hilton Tashkent City Hotel и еще 8 отелей в Центральной Азии с открытыми вакансиями

Казахстан
Администратор Представительского клуба в Sheraton Nur-Sultan Hotel
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— выполнение плана продаж абонементов и спортивных товаров
— обеспечение качественного сервиса клиентам клуба
— контроль работы тренеров и технического персонала.
— прием телефонных звонков, ведение записей пациентов.
Требования:
— высшее образование, грамотная речь, внимательность
— знание ПК
— умение решать любые вопросы
— умение работать с программой R-Keeper
— владение русским, казахским и английским языками.
Сотрудник по работе с гостями в The St. Regis Astana
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— поддерживать высокие стандарты обслуживания
— быть дружелюбным и вежливым
— предугадывать потребности гостей, обеспечивать индивидуальное обслуживание
— понимание и знание всех услуг отеля.
Требования:
— иметь опыт работы с клиентами
— презентабельный вид
— навыки обслуживания гостей, высоко развитые навыки коммуникации
— компьютерная грамотность
— ответственность и надежность.
Дизайнер в Astana Marriott Hotel
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— подготовка промо и макетов для социальных сетей, меню для всех ресторанов отеля, открыток, пригласительных билетов
— подготовка рекламных макетов и презентаций.
Требования:
— желателен опыт работы с сетевыми отелями и ресторанами
— работа будет осуществляться по заказу, с закрытием акта выполненных работ ежемесячно от Исполнителя.
Носильщик в InterContinental Almaty
Обязанности:
Город: Алматы
— гостеприимно встречать гостей
— рассказывать об услугах отеля
— открывать двери
— помогать гостям с их багажом.
Требования:
— разговорный английский
— возможность работать посменно.
Кыргызстан
Ресепшионист в Jannat Hotels & Resorts
Город: Бишкек
Обязанности:
— прием заявок и их обработка
— составление необходимой документации: графиков заезда, карты движения номерного фонда
— прием заявок осуществляется по телефону, факсу, по почте, с помощью компьютерных систем бронирования.
Требования:
— опыт работы в соответствующей сфере приветствуется
— знание английского языка обязательно, знание программ бронирования, знание программы 1С
— коммуникабельность, презентабельность, вежливость
— знание дополнительных иностранных языков — преимущество.
Ресепшионист в Golden Dragon Hotel Bishkek
Город: Бишкек
Обязанности:
— бронирование номеров
— деловая переписка, прием звонков
— оформление заезда и выезда гостей
— прием оплаты за услуги отеля.
Требования:
— опыт работы в сфере обслуживания будет преимуществом
— хорошее знание английского и русского языков
— пунктуальность, ответственность
— умение работать в команде.
Узбекистан
Администратор на ресепшен в Wyndham Tashkent
Город: Ташкент
Обязанности:
— осуществление заселения, регистрации и выписка гостей
— распределение номеров под заезд
— прием заказов от гостей на транспортное обслуживание
— продажа номеров при отсутствии предварительного бронирования
— следить за своевременностью оплаты гостей, за проживание и дополнительные услуги.
Требования:
— знание русского, английского языков обязательно
— опыт работы в аналогичной должности желателен.
Старший смены по приему и размещению гостей в Hyatt Regency Tashkent
Город: Ташкент
Обязанности:
— контролировать предоставление сотрудниками Службы размещения и приема гостей исключительного сервиса
— рассматривать жалобы всех гостей и внутренних потребителей
— лично удостоверяться, что гости получают наилучший сервис во время регистрации и выписки
— содействовать руководству Службы размещения и приема гостей в эффективном управлении отделом, согласно установленным стандартам
— контролировать точное внесение всех деталей по проживанию гостей, согласно принципам ведения базы данных.
Требования:
— не менее трех лет опыта работы на ресепшн
— опыт работы старшим ресепшионистом не менее года
— знание русского и английского языков обязательно, знание узбекского языка приветствуется
— знание офисной техники
— ответственность, исполнительность, умение работать в команде.
Консьерж в Hilton Tashkent City Hotel
Город: Ташкент
Обязанности:
— участвовать в процессе повышения качества обслуживания
— предоставить гостям информацию об использовании VIP-залов аэропорта
— информировать гостей гостиничного комплекса или другого объекта размещения об основных и дополнительных услугах
— хранить ключи от гостиничных номеров или других объектов размещения.
Требования:
— хорошее знание письменного, разговорного узбекского и английского языков, желателен русский язык
— опыт и готовность работать в команде, умение руководить командой
— умение работать самостоятельно
— компьютерная грамотность.
Супервайзер департамента баров и ресторанов в Radisson Blu Hotel Tashkent
Обязанности:
— организация работы ресторана, бара, банкетной службы
— организация работы персонала
— обеспечение условий для качественного обслуживания гостей ресторана
— обеспечение соблюдения персоналом стандартов обслуживания
— рассмотрение претензий гостей ресторана, бара.
Требования:
— опыт работы на аналогичной должности не менее двух лет
— свободное владение русским и английским языками
— хорошие коммуникативные навыки, активность, мобильность, оперативность, ответственность, высокий уровень организованности, позитивность, доброжелательность
— грамотно поставленная разговорная и письменная речь
— умение работать в команде.