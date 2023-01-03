The North Face выпустил коллекцию к году кролика

В новогоднюю серию вошла одежда, которая может отлично подойти как для занятий зимними видами спорта, так и для повседневной городской жизни.

дизайнеры переосмыслили некоторые популярные вещи The North Face. В их числе, например, значатся две модели курток — Nuptse и Retro Mountain.

В коллекцию вошли худи и джемпер кислотно-зеленого цвета, штаны с утеплителем, комбинезон, футболки и толстовки с логотипом The North Face, шапки с нашивками, вместительный рюкзак с узорами в виде маленьких зайцев. Впервые в капсулу, вдохновленную лунным календарем, бренд добавил обувь. Для сникерхедов

дизайнеры подготовили замшевые кроссовки с необычной шнуровкой с устойчивой высокой подошвой.

Источник: srsly.ru