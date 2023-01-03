Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
the-north-face-vypustil-kollekciyu-k-godu-krolika
The North Face выпустил коллекцию к году кролика
80
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:44

The North Face выпустил коллекцию к году кролика

В новогоднюю серию вошла одежда, которая может отлично подойти как для занятий зимними видами спорта, так и для повседневной городской жизни.

дизайнеры переосмыслили некоторые популярные вещи The North Face. В их числе, например, значатся две модели курток — Nuptse и Retro Mountain.

В коллекцию вошли худи и джемпер кислотно-зеленого цвета, штаны с утеплителем, комбинезон, футболки и толстовки с логотипом The North Face, шапки с нашивками, вместительный рюкзак с узорами в виде маленьких зайцев. Впервые в капсулу, вдохновленную лунным календарем, бренд добавил обувь. Для сникерхедов

дизайнеры подготовили замшевые кроссовки с необычной шнуровкой с устойчивой высокой подошвой.

Источник: srsly.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#мода #одежда #бренд #thenorthface #коллекция
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Компания BAZIS-A запустила онлайн-консультации
904
Приложение для защиты бизнесменов от незаконных проверок презентовали в Костанае
2198
Стартует международный фестиваль «Астана в ритме танца — Temps lié»
1750
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.