The Guardian включила узбекскую книгу в список лучших детских изданий

Книга «История Бабура. Принц, Император, Мудрец» вошла в список лучших иллюстрированных детских изданий этого лета по версии газеты The Guardian.

Кроме того, книга была признана Книгой месяца по версии Детской книжной группы города Рединг — члена влиятельной Британской федерации детских книжных групп.

«История Бабура. Принц, Император, Мудрец» — это увлекательный пересказ Бабур-намэ, воспоминаний могущественного центральноазиатского властителя Бабура.

Книга была издана на английском языке в мае этого года Фондом развития культуры и искусства в сотрудничестве с британским издательством Scala publishers.

На август запланирован выпуск этой книги на узбекском и русском языках, а также на трех шрифтах Брайля.