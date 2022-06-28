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The Guardian включила узбекскую книгу в список лучших детских изданий
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Сегодня в 10:11

The Guardian включила узбекскую книгу в список лучших детских изданий

Книга «История Бабура. Принц, Император, Мудрец» вошла в список лучших иллюстрированных детских изданий этого лета по версии газеты The Guardian.

Кроме того, книга была признана Книгой месяца по версии Детской книжной группы города Рединг — члена влиятельной Британской федерации детских книжных групп.

«История Бабура. Принц, Император, Мудрец» — это увлекательный пересказ Бабур-намэ, воспоминаний могущественного центральноазиатского властителя Бабура.

Книга была издана на английском языке в мае этого года Фондом развития культуры и искусства в сотрудничестве с британским издательством Scala publishers.

На август запланирован выпуск этой книги на узбекском и русском языках, а также на трех шрифтах Брайля.

Источник: uz.sputniknews.ru

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