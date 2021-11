Тейлор Свифт выпустила переизданную версию альбома Red и короткометражку к треку All Too Well

Американская певица Тейлор Свифт выпустила переизданную версию своего альбома Red.

На обновленной пластинке появилось несколько приглашенных артистов, в том числе Эд Ширан, Фиби Бриджерс и Крис Стэплтон. Всего в треклисте 30 композиций, включая I Almost Do, The Last Time, Everything Has Changed и Run.



К песне All Too Well певица представила клип в формате 15-минутной короткометражки. Главные роли в ней исполнили Сэди Синк и Дилан О’Брайен.

Премьера фильма состоялась в кинотеатре AMC Lincoln Square 13 в Нью-Йорке. Перед показом Тейлор Свифт исполнила 10-минутную версию трека All Too Well под гитару.



Источник: daily.afisha.ru