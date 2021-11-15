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Тейлор Свифт выпустила переизданную версию альбома Red и короткометражку к треку All Too Well
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Сегодня в 10:35

Тейлор Свифт выпустила переизданную версию альбома Red и короткометражку к треку All Too Well

Американская певица Тейлор Свифт выпустила переизданную версию своего альбома Red.

На обновленной пластинке появилось несколько приглашенных артистов, в том числе Эд Ширан, Фиби Бриджерс и Крис Стэплтон. Всего в треклисте 30 композиций, включая I Almost Do, The Last Time, Everything Has Changed и Run.

К песне All Too Well певица представила клип в формате 15-минутной короткометражки. Главные роли в ней исполнили Сэди Синк и Дилан О’Брайен.

Премьера фильма состоялась в кинотеатре AMC Lincoln Square 13 в Нью-Йорке. Перед показом Тейлор Свифт исполнила 10-минутную версию трека All Too Well под гитару.

Источник: daily.afisha.ru

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#музыка #клип #тейлорсвифт #альбом #короткометражки
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