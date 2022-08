Тейлор Свифт, BTS, Билли Айлиш: названы победители MTV VMA 2022

28 августа в Ньюарке состоялась церемония вручения наград MTV Video Music Awards 2022. Номинанты на премию стали известны ровно за месяц до мероприятия. Самыми перспективными в этом году оказались Джек Харлоу, Lil Nas X, Кендрик Ламар, Гарри Стайлс, Doja Cat, Дуа Липа, Билли Айлиш, The Weeknd и Тейлор Свифт. Большинство из этих артистов ушли с церемонии по крайней мере с одной наградой.

Ведущими в этот раз стали LL Cool J, Ники Минаж и Джек Харлоу. В издании Entertainment Weekly отмечают, что по сравнению с предыдущими годами празднество прошло достаточно скромно. Зато в ходе мероприятия неожиданно появился Джонни Депп. Он предстал в образе символа MTV VMA — Лунного человека. Также на сцену вышли Анитта, Blackpink, Lizzo, Måneskin, Panic! At the Disco и Кейн Браун. Последний благодаря своему номеру стал первым кантри-певцом, когда-либо выступавшим на этой церемонии. Также свой фит From the D 2 the LBC исполнили Эминем и Снуп Догг.

