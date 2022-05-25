Tesla, Spotify и Microsoft: 10 удаленных вакансий в компаниях мечты

Рассказываем о 10 актуальных вакансиях для удаленной работы в самых известных компаниях мира.





UX engineer в Google





Требования:



— степень бакалавра в области инженерии, компьютерных наук

— опыт работы с JavaScript, HTML и CSS.

— два года опыта работы в области UX

— опыт проектирования и внедрения пользовательских интерфейсов

— опыт разработки или прототипирования.

Обязанности:

— работать над интерфейсом продуктов Google

— разрабатывать инновационные функции для глобальной аудитории.

Real Estate Analyst в Tesla





Требования

— степень бакалавра: недвижимость, бизнес, экономика или финансы

— более трех лет опыта работы с транзакционной недвижимостью

— опыт сбора, анализа и представления демографических и финансовых данных

— понимание ключевых концепций недвижимости.

— опыт работы с MS Excel, Word и PowerPoint.

Обязанности:

— выбор локации для строительства, определение потребностей в недвижимости

— оценка потенциальных вариантов на основе экономических, демографических и других рыночных данных

— подготовка сделок

— работа с менеджером проекта, менеджером по проектированию, бухгалтерскими и финансовыми командами на протяжении всего строительства

— администрирование проекта.





Technical Program Manager в Microsoft





Требования:

— более шести лет опыта управления программами по предоставлению продуктов и услуг

— сильные навыки управления проектами.

Обязанности:

— составление графика работы с командой

— выстраивать доверительные отношения с партнерами.





Executive Assistant, Public Affairs в Spotify

Требования:

— степень бакалавра или эквивалентный опыт

— более трех лет опыта работы ассистентом руководителя

— способность работать в режиме многозадачности

— устные и письменные навыки общения

— навыки управления временем и умение расставлять приоритеты.

Обязанности:

— управление встречами в соответствии с задачами и планами команды

— ведение встреч с внешними партнерами и третьими сторонами

— координация графиков встреч между партнерами и командами во всех часовых поясах

— контролировать и сообщать о приоритетных проектах и задачах

— подготовка материалов и повесток дня, ведение заметок.

Product designer в Meta





Требования:

— опыт создания приложений на уровне целых функций

— опыт разработки визуального дизайна

— стратегическое продуктовое мышление.

Обязанности:

— разрабатывать новые интерфейсы и макеты

— участвовать в принятии стратегических решений относительно будущего направления продуктов WhatsApp

— постоянно повышать нашу планку качества.





Senior Data Engineer в Amazon





Требования:

— большой опыт работы в области инженерии данных

— опыт разработки приложений для хранилищ данных и бизнес-аналитики

— экспертные знания SQL

— анализ данных: понимание бизнес-процессов, логических моделей данных и реализаций баз данных

— базовое понимание статистического анализа.

Обязанности:

— работа с анализом и обработкой данных.





Head of Recruiting Operations and Enablement в Pinterest





Требования:

— опыт создания и управления командой

— опыт управления инструментами и системами рекрутинга.

Обязанности:

— выступать в качестве связующего звена между командой по привлечению талантов и внутренними партнерами

— разработка и усовершенствование программ адаптации и обучения рекрутеров.

Senior SAP Developer в The LEGO Group





Требования:

— большой опыт разработки ABAP

— опыт разработки приложений SAP Fiori

— опыт работы с услугами OData

— желание делиться своими знаниями с командой.

Обязанности:

— разрабатывать и поддерживать основные принципы разработки и расширения SAP

— отвечать за процесс управления изменениями SAP

— сотрудничать с продуктовыми командами.





Executive Assistant, Accounting в Reddit





Требования:

— более шести лет опыта работы в области финансов или на позиции ассистента

— знание ключевых финансовых концепций, включая финансовую отчетность

— способность выявлять и решать проблемы

— отличные навыки межличностного общения.

Обязанности:

— планировать внутренние и внешние встречи главного бухгалтера, помогать с планированием встреч команды

— проводить командные встречи с руководством

— помогать в подготовке отчетности Совета директоров

— управлять потоком входящих и исходящих материалов для ключевых проектов

— помощь в командных проектах, когда это необходимо.

Corporate Counsel, Commercial в Forbes Media

Требования:

— опыт работы от трех лет

— быть адвокатом с хорошей репутацией, иметь лицензию на практику в Нью-Йорке или Нью-Джерси

— уметь управлять большим объемом проектов

— отличные устные и письменные навыки общения.

Обязанности:

— вести переговоры по коммерческим соглашениям

— консультировать различные группы внутри компании

— помощь в разрешении различных споров и вопросов.