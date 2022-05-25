Tesla, Spotify и Microsoft: 10 удаленных вакансий в компаниях мечты

Рассказываем о 10 актуальных вакансиях для удаленной работы в самых известных компаниях мира.
UX engineer в Google
Требования:
— степень бакалавра в области инженерии, компьютерных наук
— опыт работы с JavaScript, HTML и CSS.
— два года опыта работы в области UX
— опыт проектирования и внедрения пользовательских интерфейсов
— опыт разработки или прототипирования.
Обязанности:
— работать над интерфейсом продуктов Google
— разрабатывать инновационные функции для глобальной аудитории.
Real Estate Analyst в Tesla
Требования
— степень бакалавра: недвижимость, бизнес, экономика или финансы
— более трех лет опыта работы с транзакционной недвижимостью
— опыт сбора, анализа и представления демографических и финансовых данных
— понимание ключевых концепций недвижимости.
— опыт работы с MS Excel, Word и PowerPoint.
Обязанности:
— выбор локации для строительства, определение потребностей в недвижимости
— оценка потенциальных вариантов на основе экономических, демографических и других рыночных данных
— подготовка сделок
— работа с менеджером проекта, менеджером по проектированию, бухгалтерскими и финансовыми командами на протяжении всего строительства
— администрирование проекта.
Technical Program Manager в Microsoft
Требования:
— более шести лет опыта управления программами по предоставлению продуктов и услуг
— сильные навыки управления проектами.
Обязанности:
— составление графика работы с командой
— выстраивать доверительные отношения с партнерами.
Executive Assistant, Public Affairs в Spotify
Требования:
— степень бакалавра или эквивалентный опыт
— более трех лет опыта работы ассистентом руководителя
— способность работать в режиме многозадачности
— устные и письменные навыки общения
— навыки управления временем и умение расставлять приоритеты.
Обязанности:
— управление встречами в соответствии с задачами и планами команды
— ведение встреч с внешними партнерами и третьими сторонами
— координация графиков встреч между партнерами и командами во всех часовых поясах
— контролировать и сообщать о приоритетных проектах и задачах
— подготовка материалов и повесток дня, ведение заметок.
Product designer в Meta
Требования:
— опыт создания приложений на уровне целых функций
— опыт разработки визуального дизайна
— стратегическое продуктовое мышление.
Обязанности:
— разрабатывать новые интерфейсы и макеты
— участвовать в принятии стратегических решений относительно будущего направления продуктов WhatsApp
— постоянно повышать нашу планку качества.
Senior Data Engineer в Amazon
Требования:
— большой опыт работы в области инженерии данных
— опыт разработки приложений для хранилищ данных и бизнес-аналитики
— экспертные знания SQL
— анализ данных: понимание бизнес-процессов, логических моделей данных и реализаций баз данных
— базовое понимание статистического анализа.
Обязанности:
— работа с анализом и обработкой данных.
Head of Recruiting Operations and Enablement в Pinterest
Требования:
— опыт создания и управления командой
— опыт управления инструментами и системами рекрутинга.
Обязанности:
— выступать в качестве связующего звена между командой по привлечению талантов и внутренними партнерами
— разработка и усовершенствование программ адаптации и обучения рекрутеров.
Senior SAP Developer в The LEGO Group
Требования:
— большой опыт разработки ABAP
— опыт разработки приложений SAP Fiori
— опыт работы с услугами OData
— желание делиться своими знаниями с командой.
Обязанности:
— разрабатывать и поддерживать основные принципы разработки и расширения SAP
— отвечать за процесс управления изменениями SAP
— сотрудничать с продуктовыми командами.
Executive Assistant, Accounting в Reddit
Требования:
— более шести лет опыта работы в области финансов или на позиции ассистента
— знание ключевых финансовых концепций, включая финансовую отчетность
— способность выявлять и решать проблемы
— отличные навыки межличностного общения.
Обязанности:
— планировать внутренние и внешние встречи главного бухгалтера, помогать с планированием встреч команды
— проводить командные встречи с руководством
— помогать в подготовке отчетности Совета директоров
— управлять потоком входящих и исходящих материалов для ключевых проектов
— помощь в командных проектах, когда это необходимо.
Corporate Counsel, Commercial в Forbes Media
Требования:
— опыт работы от трех лет
— быть адвокатом с хорошей репутацией, иметь лицензию на практику в Нью-Йорке или Нью-Джерси
— уметь управлять большим объемом проектов
— отличные устные и письменные навыки общения.
Обязанности:
— вести переговоры по коммерческим соглашениям
— консультировать различные группы внутри компании
— помощь в разрешении различных споров и вопросов.